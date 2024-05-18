Danone все. Французская компания избавилась от российского бизнеса

Французская компания Danone окончательно ушла из России. Как сообщила компания 17 мая, она закрыла сделку по продаже российского бизнеса ООО «Вамин Р».
ООО «Вамин Р» принадлежит «Вамин Татарстан» (99%) и Руслану Алисултанову (1%). «Вамин Татарстан», в свою очередь, находится в собственности Минтимера Мингазова, члена совета директоров компании «Эйч энд Эн» (бывшее АО «Данон Россия»).
Об этих планах стало известно еще в марте. Тогда Danone получила разрешение на сделку от российских регулирующих органов. Сумма сделки оценивалась в 17,7 млрд рублей. В нее вошли АО «Эйч Энд Эн» и ООО «Эйч Энд Эн Трейд», которые управляют 13 заводами Danone в РФ
После начала спецоперации на Украине Danone объявила о намерении сократить присутствие в России. В июле 2023 года иностранные доли в российской «дочке» Danone были переданы во временное управление Росимущества. В марте 2024-го президент России Владимир Путин признал утратившим силу это решение.