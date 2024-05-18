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    Danone все. Французская компания избавилась от российского бизнеса

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    Французская компания Danone окончательно ушла из России. Как сообщила компания 17 мая, она закрыла сделку по продаже российского бизнеса ООО «Вамин Р».

    ООО «Вамин Р» принадлежит «Вамин Татарстан» (99%) и Руслану Алисултанову (1%). «Вамин Татарстан», в свою очередь, находится в собственности Минтимера Мингазова, члена совета директоров компании «Эйч энд Эн» (бывшее АО «Данон Россия»).

    Об этих планах стало известно еще в марте. Тогда Danone получила разрешение на сделку от российских регулирующих органов. Сумма сделки оценивалась в 17,7 млрд рублей. В нее вошли АО «Эйч Энд Эн» и ООО «Эйч Энд Эн Трейд», которые управляют 13 заводами Danone в РФ

    После начала спецоперации на Украине Danone объявила о намерении сократить присутствие в России. В июле 2023 года иностранные доли в российской «дочке» Danone были переданы во временное управление Росимущества. В марте 2024-го президент России Владимир Путин признал утратившим силу это решение.

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