Российские активы Danone хотят выкупить компания «Вамин Татарстан» и вице-премьер Чечни — племянник Кадырова

Договоренность о продаже Health & Nutrition (прежнее название «Danone Россия») российским инвесторам достигнута. Об этом сообщает 20 марта газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным издания, 50% российских активов Danone может достаться компании «Вамин Татарстан». Еще 50% выкупит вице-премьер Чечни, племянник Рамзана Кадырова Якуб Закриев, который возглавлял Health & Nutrition, пока компания была под управлением Росимущества (с июля 2023 года по март 2024 года).



Представители французской Danone и «Вамин Татарстан» отказались от комментариев. В пресс-службах правительства Чечни и Министерства сельского хозяйства не ответили на запросы.

