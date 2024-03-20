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    Российские активы Danone хотят выкупить компания «Вамин Татарстан» и вице-премьер Чечни — племянник Кадырова

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    Договоренность о продаже Health & Nutrition (прежнее название «Danone Россия») российским инвесторам достигнута. Об этом сообщает 20 марта газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

    По данным издания, 50% российских активов Danone может достаться компании «Вамин Татарстан». Еще 50% выкупит вице-премьер Чечни, племянник Рамзана Кадырова Якуб Закриев, который возглавлял Health & Nutrition, пока компания была под управлением Росимущества (с июля 2023 года по март 2024 года).

    Представители французской Danone и «Вамин Татарстан» отказались от комментариев. В пресс-службах правительства Чечни и Министерства сельского хозяйства не ответили на запросы.

    Ранее о том, что Danone планирует продать свой российский бизнес компании «Вамин» за 17,7 млрд рублей, сообщила Financial Times со ссылкой на документы и осведомленные источники.

    13 марта президент России Владимир Путин признал утратившим силу решение, по которому иностранные доли в российской «дочке» Danone передавались во временное управление Росимущества.

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