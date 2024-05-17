Беглов: происшествие в военной академии связи на Обручевых не носит террористического характера

Происшествие в Академии связи имени Буденного на улице Обручевых, где вечером 17 мая произошел взрыв, не является терактом. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.



Губернатор отметил, что случившееся находится в зоне ответственности Министерства обороны и не носит террористического характера. Причины ЧП устанавливают специалисты, пострадавшим оказывают помощь.



По данным «Фонтанки», около 20:00 боеприпас мог взорваться в подвале. Как стало известно нашему изданию, пострадавших семеро. Все в сознании и госпитализированы в Военно-медицинскую академию. Погибших нет. Версию о теракте и прилете беспилотника собеседники «Фонтанки» опровергают.

