    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 14

    1 м/с, вос

    767мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.99eur98.78

    Мишустин распределил обязанности вице-премьеров в правительстве РФ

    570
    3 комментария

    Глава правительства РФ Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями. Об этом 17 мая сообщает официальный сайт кабмина.

    За первым вице-премьером Денисом Мантуровым закреплена общая координация работы в области технологического развития; атомная, ракетно-космическая, судостроительная, авиационная и радиоэлектронная промышленность. А также гособоронзаказ. Кроме того, первый вице-премьер будет курировать социально-экономическое развитие субъектов, входящих в состав Уральского федерального округа.

    В ведение вице-премьера Татьяны Голиковой передано Федеральное агентство по делам национальностей. Также она продолжает курировать здравоохранение. Голикова отвечает за госполитику в сферах социального развития, занятости и демографии. Она же уполномочена координировать три нацпроекта: «Демография», «Здравоохранение» и «Культура». Кроме того, за Голиковой закреплено кураторство над Северо-Западным федеральным округом.

    Под координацию вице-премьера — руководителя аппарата Правительства Дмитрия Григоренко отданы цифровое развитие и связь, внедрение технологий искусственного интеллекта, нацпроект «Цифровая экономика», а также антимонопольная политика. Он курирует Центральный федеральный округ.

    За вице-премьером Александром Новаком остается электроэнергетика и топливно-энергетический комплекс. Вместе с тем теперь он является и куратором экономического блока. Новак курирует Северо-Кавказский федеральный округ.

    За вице-премьером Алексеем Оверчуком сохраняются задачи по координации госполитики в сфере интеграции в рамках Евразийского экономического союза, СНГ и Союзного Государства России и Белоруссии.

    Он координирует вопросы деятельности БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества
    и «Группы двадцати».

    Вице-премьер Дмитрий Патрушев отвечает за госполитику в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, в том числе виноградарства и виноделия, рыбного хозяйства и рыбоводства, лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса. В новой должности Патрушев курирует нацпроект «Экология» и Сибирский федеральный округ.

    Вице-премьер Виталий Савельев отвечает за транспортный блок и нацпроект «Беспилотные авиационные системы». В числе федеральных министерств и ведомств, которые курирует Виталий Савельев, ранее возглавляемый им Минтранс, Росавиация, федеральная служба по надзору в сфере транспорта, Федеральное агентство дорожного транспорта, Федеральное агентство морского и речного транспорта.

    Вице-премьер — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев продолжит отвечать за Дальний Восток и Арктику, курировать деятельность Минвостокразвития.

    Также в зоне ответственности Трутнева социально-экономическое развитие особой экономической зоны в Магаданской области и на территориях Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского городских округов Сахалинской области.

    За вице-премьером Маратом Хуснуллиным закреплены вопросы государственной жилищной политики и гражданского оборота недвижимости, ипотечного кредитования.

    Кроме того, в перечне курируемых Маратом Хуснуллиным направлений также строительство, содержание, реконструкция и ремонт автомобильных дорог и нацпроекты «Жилье

    и городская среда», «Безопасные и качественные дороги», «Экология» (в части федеральных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги»).

    Хуснуллин контролирует обеспечение социально-экономического развития Республики Крым, Севастополя и новых регионов. А в качестве куратора отвечает за Южный федеральный округ.

    Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко достались среднее профессиональное образование и молодежная политика.

    Вместе с тем он продолжит отвечать за инновационную деятельность, поддержку научных исследований и разработок в области искусственного интеллекта. Кроме того, в ведении Чернышенко остается развитие туристической отрасли, государственная политика в сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации. А также нацпроекты «Наука и университеты», «Образование», «Туризм и индустрия гостеприимства».

    Чернышенко продолжит курировать Приволжский федеральный округ.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МишустинПравительство РФ
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close