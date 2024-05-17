Мишустин распределил обязанности вице-премьеров в правительстве РФ

Глава правительства РФ Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями. Об этом 17 мая сообщает официальный сайт кабмина.

За первым вице-премьером Денисом Мантуровым закреплена общая координация работы в области технологического развития; атомная, ракетно-космическая, судостроительная, авиационная и радиоэлектронная промышленность. А также гособоронзаказ. Кроме того, первый вице-премьер будет курировать социально-экономическое развитие субъектов, входящих в состав Уральского федерального округа. В ведение вице-премьера Татьяны Голиковой передано Федеральное агентство по делам национальностей. Также она продолжает курировать здравоохранение. Голикова отвечает за госполитику в сферах социального развития, занятости и демографии. Она же уполномочена координировать три нацпроекта: «Демография», «Здравоохранение» и «Культура». Кроме того, за Голиковой закреплено кураторство над Северо-Западным федеральным округом.

Под координацию вице-премьера — руководителя аппарата Правительства Дмитрия Григоренко отданы цифровое развитие и связь, внедрение технологий искусственного интеллекта, нацпроект «Цифровая экономика», а также антимонопольная политика. Он курирует Центральный федеральный округ. За вице-премьером Александром Новаком остается электроэнергетика и топливно-энергетический комплекс. Вместе с тем теперь он является и куратором экономического блока. Новак курирует Северо-Кавказский федеральный округ. За вице-премьером Алексеем Оверчуком сохраняются задачи по координации госполитики в сфере интеграции в рамках Евразийского экономического союза, СНГ и Союзного Государства России и Белоруссии.



Он координирует вопросы деятельности БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества

и «Группы двадцати».

Вице-премьер Дмитрий Патрушев отвечает за госполитику в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, в том числе виноградарства и виноделия, рыбного хозяйства и рыбоводства, лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса. В новой должности Патрушев курирует нацпроект «Экология» и Сибирский федеральный округ. Вице-премьер Виталий Савельев отвечает за транспортный блок и нацпроект «Беспилотные авиационные системы». В числе федеральных министерств и ведомств, которые курирует Виталий Савельев, ранее возглавляемый им Минтранс, Росавиация, федеральная служба по надзору в сфере транспорта, Федеральное агентство дорожного транспорта, Федеральное агентство морского и речного транспорта.

Вице-премьер — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев продолжит отвечать за Дальний Восток и Арктику, курировать деятельность Минвостокразвития.



Также в зоне ответственности Трутнева социально-экономическое развитие особой экономической зоны в Магаданской области и на территориях Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского городских округов Сахалинской области.

За вице-премьером Маратом Хуснуллиным закреплены вопросы государственной жилищной политики и гражданского оборота недвижимости, ипотечного кредитования.



Кроме того, в перечне курируемых Маратом Хуснуллиным направлений также строительство, содержание, реконструкция и ремонт автомобильных дорог и нацпроекты «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные дороги», «Экология» (в части федеральных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги»).



Хуснуллин контролирует обеспечение социально-экономического развития Республики Крым, Севастополя и новых регионов. А в качестве куратора отвечает за Южный федеральный округ. Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко достались среднее профессиональное образование и молодежная политика.

