Водитель, сбивший нетрезвым людей в центре Москвы, получил три года колонии

Пресненский районный суд Москвы назначил Фариду Фархаду оглы Нурмамедову наказание в виде трех лет лишения свободы за наезд пешеходов, в том числе детей, на Большой Никитской в сентябре 2023 года. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
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Судья признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части второй статьи 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». Помимо трехлетнего заключения суд лишил Нурмамодева правом заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года.
Вечером 29 сентября автомобиль Mercedes, за рулем которого был пьяный Нурмамедов, не справился с управлением и наехал на пешеходов. В результате аварии пострадали пятеро, сообщал портал MSK1.RU. Двоим из них, в том числе девятилетней девочке, был причинен тяжкий вред здоровью. Как писал ТАСС, за машиной числились 108 штрафов.