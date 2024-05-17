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    Водитель, сбивший нетрезвым людей в центре Москвы, получил три года колонии

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    Пресненский районный суд Москвы назначил Фариду Фархаду оглы Нурмамедову наказание в виде трех лет лишения свободы за наезд пешеходов, в том числе детей, на Большой Никитской в сентябре 2023 года. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

    Фото: телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы
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    телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы

    Судья признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части второй статьи 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». Помимо трехлетнего заключения суд лишил Нурмамодева правом заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года.

    Вечером 29 сентября автомобиль Mercedes, за рулем которого был пьяный Нурмамедов, не справился с управлением и наехал на пешеходов. В результате аварии пострадали пятеро, сообщал портал MSK1.RU. Двоим из них, в том числе девятилетней девочке, был причинен тяжкий вред здоровью. Как писал ТАСС, за машиной числились 108 штрафов.

    Фото: телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы

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