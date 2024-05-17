В Брянской области в результате обстрела села погибла женщина

Жительница села Зерново Суземского района Брянской области 17 мая погибла в результате обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

По словам главы области, село уже неоднократно подвергалось обстрелам в течение дня. Двумя часами ранее Богомаз сообщал о частичном повреждении четырех домовладений и нарушении энергоснабжения из-за ударов со стороны Украины.

В селе работают оперативные и экстренные службы. Семье погибшей будет оказана материальная помощь.

Минобороны на данный момент не прокомментировало обстрел села. Ранее военное ведомство сообщило, что более ста беспилотников перехвачены ночью 17 мая в четырёх российских регионах