    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, с-в

    767мм

    31%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd90.92eur98.9

    В Брянской области в результате обстрела села погибла женщина

    320
    обсудить

    Жительница села Зерново Суземского района Брянской области 17 мая погибла в результате обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

    По словам главы области, село уже неоднократно подвергалось обстрелам в течение дня. Двумя часами ранее Богомаз сообщал о частичном повреждении четырех домовладений и нарушении энергоснабжения из-за ударов со стороны Украины.

    В селе работают оперативные и экстренные службы. Семье погибшей будет оказана материальная помощь.

    Минобороны на данный момент не прокомментировало обстрел села. Ранее военное ведомство сообщило, что более ста беспилотников перехвачены ночью 17 мая в четырёх российских регионах

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ОбстрелБрянская областьАлександр Богомаз
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close