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    Фестиваль тюльпанов на Елагином острове продлится две недели

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    Праздничная программа фестиваля продлится четыре выходных дня — 18–19 мая и 25–26 мая, но сами цветы, конечно, будут радовать и в будние дни.

    Фото: Марина Мамонтова, «Фонтанка.ру»
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    Первые фестивальные выходные в парке ждут цветения ранних сортов — гиацинтов, мускари, рябчиков и нарциссов. К 25–26 мая обещают пик цветения тюльпанов. В эти дни кроме цветения пришедших ждет и развлекательная программа.

    Лейтмотивом флористического праздника стало творчество Александра Сергеевича Пушкина — ровно 225 000 цветов было высажено на Елагином острове командой парка в честь 225-летия со дня рождения поэта, а его неологизмы вдохновили садовников при создании рисунков и стали названиями основных цветников. Тех, кто попадет на остров через Второй Елагин мост, первым встретит Широкошумный цветник, пришедших через Первый Елагин мост — Благородно-независимый. Далее парковые дорожки приведут зрителей к Кокетственному, Тишистому и Вечно-праздному цветникам, а Приятно-томный будет ждать посетителей чуть в стороне.

    Фото: vk.com / elaginpark
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    18–19 мая фестиваль продлится с 12 до 18 часов. Оба дня в 13:00 начнет работу танцплощадка, где можно будет поучиться танцам, а ансамбль духовых инструментов сыграет программу «Ретро». В 14:00 музыка зазвучит у дворца, на восточной поляне. Также будет работать флорариум, где можно будет приобрести рассаду и луковицы, и базар.

    Во вторые выходные фестиваля — 25–26 мая — танцевальных мастер-классов в программе нет, но никто не запретит вам потанцевать — ансамбль духовых инструментов повторит исполнение программы «Ретро» (с 13 до 15 часов). Также будет звучать музыка и на восточной поляне с 14:00 до 17:40.

    Вход на фестиваль по билетам. 0+

    Фото: Марина Мамонтова, «Фонтанка.ру»
    Фото: vk.com / elaginpark

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    ТюльпаныЕлагин островФестиваль тюльпанов
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