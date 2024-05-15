Фестиваль тюльпанов на Елагином острове продлится две недели

Праздничная программа фестиваля продлится четыре выходных дня — 18–19 мая и 25–26 мая, но сами цветы, конечно, будут радовать и в будние дни.
Первые фестивальные выходные в парке ждут цветения ранних сортов — гиацинтов, мускари, рябчиков и нарциссов. К 25–26 мая обещают пик цветения тюльпанов. В эти дни кроме цветения пришедших ждет и развлекательная программа.
Лейтмотивом флористического праздника стало творчество Александра Сергеевича Пушкина — ровно
18–19 мая фестиваль продлится с 12 до 18 часов. Оба дня в 13:00 начнет работу танцплощадка, где можно будет поучиться танцам, а ансамбль духовых инструментов сыграет программу «Ретро». В 14:00 музыка зазвучит у дворца, на восточной поляне. Также будет работать флорариум, где можно будет приобрести рассаду и луковицы, и базар.
Во вторые выходные фестиваля — 25–26 мая — танцевальных мастер-классов в программе нет, но никто не запретит вам потанцевать — ансамбль духовых инструментов повторит исполнение программы «Ретро» (с 13 до 15 часов). Также будет звучать музыка и на восточной поляне с 14:00 до 17:40.
Вход на фестиваль по билетам.