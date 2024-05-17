«Это потеря для отрасли». Как бизнес воспринял уход Сергея Корнеева с поста главы комитета по туризму

Сергей Корнеев Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Уход Сергея Корнеева с поста главы комитета по развитию туризма стал полной неожиданностью для участников туристической отрасли. По просьбе «Фонтанки» представители бизнеса вспомнили, как складывалась работа со Смольным за четыре турбулентных года, а также о своих ожиданиях от будущих туристических властей.



Об отставке Сергея Корнеева с поста главы комитета по развитию туризма Петербурга стало известно утром 17 мая. Информацию «Фонтанке» подтвердили несколько источников, близких к городскому правительству. На сайте Смольного информация до сих пор не обновилась. Сам Сергей Корнеев пока не доступен для комментария.



Причины ухода с должности Сергея Корнеева собеседники «Фонтанки» назвать затруднились. Однако, по их словам, такое решение не готовилось заранее и стало абсолютным сюрпризом для его коллег. Временно исполнять обязанность руководителя комитета будет бессменная замглавы ведомства Нана Гвичия.



Сергей Корнеев возглавил комитет по развитию туризма в ковидном 2020 году, оставив для этого пост замглавы Ростуризма. Тогда курирующим это направление вице-губернатором был Максим Соколов, но после его ухода в 2022 году сфера туризма перешла в ведение вице-губернатора Бориса Пиотровского.

Первые шаги Сергея Корнеева были связаны с мерами поддержки и восстановления отрасли. В частности, его команда подготовила план перезапуска туризма в ковидных реалиях, предложив добровольную систему сертификации Safe Travel. Следующие годы были посвящены развитию новой географии города и диверсификации туристского продукта. Несмотря на то, что иностранные путешественники так и не вернулись в Петербург в прежнем объеме, по итогам 2023 года Петербург почти приблизился к доковидным показателям — за счет увеличения числа внутренних туристов.



Северную столицу в 2023 году посетило 9,4 миллиона гостей, что на 16% больше, чем в 2022 году, и на 54% больше, чем в 2021 году. Вклад туризма в экономику города составил 483 миллиарда рублей: за три года показатель возрос более чем в четыре раза, отметил во время своего ежегодного доклада губернатор Александр Беглов. Впрочем, в марте 2024 года президент Владимир Путин в беседе с губернатором обратил внимание, что по популярности у туристов Петербург уступает Москве и Московской области и Краснодарскому краю.



Сергей Корнеев также курировал подготовку к введению курортного сбора: с 1 апреля 2024 года гости Петербурга должны заплатить 100 рублей за каждые сутки фактического проживания в отелях. Для его взимания была разработана специальная информационная система.

Участники туристического рынка с сожалением восприняли новость о смене руководства комитета.

«Это плохая новость для города. Никого не хочу обидеть, но такого профессионала во главе отраслевой администрации мало где можно найти. За четыре сложнейших года для туризма комитет под руководством Сергея Корнеева не просто решал возникающие проблемы, но действовал проактивно, что крайне редко встречается в традиционной тактике отраслевых администраций», — прокомментировала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.



В качестве достижений команды Сергея Корнеева глава АТОР отметила расширение продуктовой линейки (Новая туристская география) и продвижение города на внутреннем и международном рынках, несмотря на ковидные и иные ограничения, а также «беспрецедентные, единственные в своем роде» меры поддержки участников рынка. «Могу предположить, что следующему руководителю комитета по туризму Санкт-Петербурга будет с одной стороны очень легко — создана фундаментальная база, а с другой непросто — надо будет не только сохранить эту базу, но и двигаться дальше», — отметила Майя Ломидзе.



Почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько характеризует Сергея Корнеева как «профессионала с большим опытом работы и на федеральном, и на региональном уровне», который «хорошо чувствует рынок и его проблематику». «Во многом благодаря совместной работе комитета с самой индустрией гостеприимства Петербург как туристское направление успешно выдержал вызовы пандемии и обострения внешнеполитической обстановки. Город показал наиболее впечатляющие результаты импортозамещения в сфере туризма и получил хороший задел для дальнейшего продвижения на внутреннем и внешнем рынке», — считает он.



Директор ООО «Туроператор Интурист» Александр Мусихин называет новость об уходе Сергея Корнеева со своего поста неожиданной. Он напоминает, что чиновник взял на себя руководство туризмом, когда отрасль оказалась в тяжелейшем кризисе. «Были все сегменты деятельности остановлены, какое-то время мы вообще не могли работать», — отмечает он. При этом уже к этому году турпоток почти приблизился к допандемийному уровню. «В этом большая заслуга властей и Сергея Евгеньевича», — подчеркивает Александр Мусихин. По его словам, поддержка правительства Петербурга помогла туристическому бизнесу выжить, а потом быстро восстановиться. Продвижение Северной столицы в России и за рубежом, например, выставки и воркшопы, организуемые комитетом, позволили вернуть туристов, считает топ-менеджер



Александр Мусихин также ставит в заслугу Сергею Корнееву умение выстроить диалог с бизнесом, результатом которого всегда становились конкретные действия и меры поддержки. Например, по просьбе бизнеса был создан банк с фотографиями гостиниц, которыми могли пользоваться туроператоры. «Он всегда привлекал нас в качестве консультантов и экспертов в вопросах, связанных с внедрением новых инициатив», — добавляет Мусихин. Многие инициативы появлялись в Петербурге первыми в России, а другие регионы подхватывали. В качестве примера топ-менеджер привел сертификацию SafeTravel во время пандемии коронавируса.

«От преемника все будут ждать, что он будет продолжать такие же темпы [роста турпотока]. Пожелание не останавливаться и учитывать интересы всех участников рынка», — говорит эксперт.

«Сергей Евгеньевич — человек достаточно компетентный и очень мотивированный. С его стороны было много инициатив и он принимал участие в огромном количестве форматов в сфере туризма, охотно выходил на контакт», — рассказывает совладелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы. Стиль управления чиновника предприниматель называет «московским». «Он ставил задачи, требовал, внятно формулировал, что хотел, а не просто отсиживался. Поэтому, на мой взгляд, это потеря для туристической отрасли города», — сожалеет отельер.



По мнению предпринимателя, главная задача, которая стоит перед преемником Сергея Корнева, — это стимулирование иностранного турпотока. Несмотря на отчеты о подъеме внутреннего туризма, Петербург уже прошел пик роста спроса в 2022–2023 годах. «Сейчас мы наблюдаем серьезное затишье», — говорит Юнис Теймурханлы. Это связано, с одной стороны, с трендом на загородный отдых, с другой, с тем, что россияне снова начали выезжать за рубеж.



«Несмотря на геополитическую обстановку, мы должны предпринимать огромные усилия, чтобы стимулировать приток иностранных туристов — это мероприятия за пределами России, участие в иностранных выставках, создание инфоповодов для привлечения туристов в город», — пояснил он. Развитие событийного туризма, по мнению предпринимателя, поможет также увеличить число российских гостей. «Мало того, что Петербург, как сказал президент, имеет Петропавловскую крепость и все значимые достопримечательности, люди едут даже не в сам город, а на мероприятие. Без инфоповодов 20 раз в Эрмитаж люди не поедут», — считает Теймурханлы.



Сергей Корнеев родился в 1970 году в Ленинграде. В 1992 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, в 1995 году — аспирантуру кафедры международного права юридического факультета СПбГУ.

С 1996 года являлся директором Северо-Западного регионального отделения Российской ассоциации туристических агентств, в 1997 году избран вице-президентом этой ассоциации. В 2012-м одновременно с вице-губернатором Петербурга Аллой Маниловой перешел в Министерство культуры РФ, где до 2013 года занимал должность директора департамента туризма и региональной политики. После этого работал в должности заместителя генерального директора Транспортной дирекции Олимпийских игр, а также являлся советником министра культуры РФ. С ноября 2014 года занимал пост заместителя руководителя Федерального агентства по туризму. В июне 2020 года назначен главой комитета по развитию туризма Петербурга.

