Смольный хочет запустить репетицию турсезона

Для горожан во второй декаде июня могут открыть санатории, им разрешат прогулки по паркам и водные экскурсии — но пока в составе организованных групп. Прием туристов их других регионов планируется в середине июля.

Комитет по развитию туризма Петербурга разработал проект дорожной карты по рестарту туристической отрасли в Петербурге, рассказал «Фонтанке» Сергей Корнеев, который возглавил ведомство 2 июня. На следующей неделе документ будет представлен штабу по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Согласно предварительной версии, с которой ознакомилась «Фонтанка», комитет предлагает запустить начальный этап с 20 июня.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру«/Архив

Сейчас Смольный изучает опыт соседних регионов, которые начали принимать туристов уже с 1 июня. Например, Карелия открыла горный парк «Рускеала», туристские центры Ленинградской области готовы начать принимать гостей. «Мы — город миллионник, у нас ситуация иная, но к нам уже стремятся приехать туристы», — отметил он.

Глава КРТ подчеркнул, что на начальном этапе туристов из других регионов Петербург не ждет. Но отрасль начнет работать для горожан, а также немногочисленных гостей, которые приехали по делам. Для них комитет предлагает уже с 20 июня открыть туристско-информационные офисы, где можно будет заказать экскурсии с аудиогидами или с радиогидами в сопровождении экскурсоводов. Сначала планируется, что это будут индивидуальные или семейные экскурсии на свежем воздухе, потом небольшие группы по 10–15 человек. По словам Корнеева, офисы совместно с участниками рынка смогут предоставить до 30 тысяч аудиогидов. Перед выдачей экскурсантам они будут дезинфицироваться.

Такой подход преследует сразу несколько целей — дать горожанам, уставшим от самоизоляции, положительные эмоции, но при этом сделать досуг более безопасным, а заодно начать «плавный рестарт» туристической отрасли. «Мы хотим сделать это организовано, чтобы избежать скопления людей, а также начать «репетицию» приема туристов и позволить начать работать гидам и перевозчикам», — пояснил Сергей Корнеев.



Также комитет предлагает возобновить экскурсии по рекам и каналам. Ранее «Фонтанка» писала о том, что операторы водных прогулок просили разрешить навигацию, но не наши понимания у Смольного и Роспотребнадзора.

«Правила игры установлены рекомендациями Роспотребнадзора, они понятны, мы считаем, что мы можем начать репетицию приема гостей не только с экскурсионного обслуживания, но и с прогулок по рекам и каналам», — отметил Корнеев.

Правила, по которым будут осуществляться перевозки, пока обсуждаются с комитетом по транспорту и судовладельцами. Вероятно, будут разрешены как суда с открытой палубой, так и с закрытой, но с соблюдением социального дистанцирования. Не исключено, что загрузку ограничат до 50%.

Санаторно-курортные учреждения тоже сначала заработают для горожан. «Обладая медицинскими лицензиями, они имеют регламенты работы со всеми карантинными мероприятиями», — пояснил Сергей Корнеев.

Глава комитета также готов поддержать предложение министра культуры Ольги Любимовой открыть парки при федеральных музеях — но сначала для организованных групп, чтобы избежать массового скопления.

«Рестарт туристских услуг с участием местных жителей мог бы позволить увидеть, как успешно это можно регулировать. Лучше через туристские экскурсионные прогулки, чем люди неорганизованно выходят», — добавил он. Что касается открытия самих музеев, то этот вопрос находится больше в ведении комитета по культуре, отметил Сергей Корнеев.

По его словам, запускать процесс комитет по туризму предложит уже с 20 июня. После «репетиции» с участием горожан будет возможен переход к следующему этапу — приему туристов из других российский регионов. «Желательно организованных, но индивидуальных мы тоже сможем принять и организовать их обслуживание», — заверил глава комитета по развитию туризма.

Когда именно это произойдет, будет зависеть от эпидемиологической обстановки. «Мы бы хотели, чтобы это случилось через две недели после того, как мы начнем перезапуск отрасли с участием петербуржцев», — сказал Сергей Корнеев.

Глава комитета не исключил запуска автобусных экскурсий и открытия летних кафе. По его словам, в основном питаться туристы будут в гостиницах. Но разрешить открытые площадки ресторанов синхронно с рестартом туротрасли было бы логично.



На третьем этапе начнется прием международных туристов. Когда откроются границы, сказать невозможно, так как нельзя предсказать, как будет развиваться эпидемия. Но подготовка к приему иностранцев в Петербурге уже запущена. Для этого планируется запуск добровольной сертификации отелей Safe Travel. Программа на основе международных рекомендаций будет федеральной, но Петербург войдет в число пилотных регионов. «У людей борется желание куда-то поехать и опасение за свою безопасность», — пояснил Сергей Корнеев. Поэтому наличие такого сертификата безопасности должно повысить востребованность услуг, а также стать дополнительным маркетинговым инструментом.

Коронавирусную паузу чиновники надеются использовать для подготовки новых туристических продуктов, которые будут востребованными в поствирусном мире и с точки зрения и цены, и безопасности. «Мы понимаем, что вирус коснулся платежеспособности. Будем предлагать комплексные экономпакеты для внутреннего рынка, потом и для зарубежного», — сказал Сергей Корнеев.



Сегодня власти города хотят позиционировать Петербург, в том числе, как центр оздоровительного и медицинского туризма. Помимо отелей гостей города готовы будут принять 40 с лишним санаториев на 12–15 тыс. мест. Также Северная столица должна стать «магнитом» в составе магистрального туристского бренда — «Русская Балтика». «Отдых на свежем воздухе будет интересен и полезен, в том числе для переживших легочные заболевания», — пояснил Сергей Корнеев.

Потери, которые коронавирусные ограничения нанесут экономике Петербурга, новый глава комитета по туризму оценить затруднился, поскольку на данный момент не понятно, когда и в каком объеме восстановится турпоток. В 2019 году совокупный доход составил примерно 375 млрд рублей, из них более 180 млрд рублей принесли иностранные туристы. Таким образом, если границы РФ продолжат оставаться закрытыми, Северная столица потеряет около половины туристического заработка. При оптимистичном сценарии число российских гостей сократится на 30–40%, при пессимистичном — на 70%. Но, вероятно, будет уменьшаться и средний чек: у людей будет меньше денег и вариантов, как их потратить, — если музеи и сфера услуг не заработают в полном объеме. Тем не менее в КРТ рассчитывают, что уже в 2021 году Петербург сможет вернуться к показателям 2019 года — туризм всегда демонстрировал быстрое восстановление.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»