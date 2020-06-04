Владельцы прогулочных теплоходов готовы работать без туристов, но чиновники пока дуют на воду

Смольный не смог договориться Роспотребнадзором о возобновлении прогулок по рекам и каналам. Пара тысяч сотрудников пока без работы.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

Петербургские операторы экскурсий по рекам и каналам усомнились в законности запрета, наложенного Смольным на их работу, следует из обращения Ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга на имя Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова (копия есть в распоряжении «Фонтанки»). В письме организация просит проверить нормативные акты Санкт-Петербурга, которыми приостановлена деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта, на предмет их соответствия указу президента РФ от 11 мая и постановлению правительства РФ от 16 мая, которые определяют порядок согласования ограничений после окончания режима нерабочих дней.



По словам участников рынка, вот уже два месяца они находятся в правовом вакууме. С одной стороны, постановление Смольного № 121, которое регулирует жизнь города в режиме повышенной готовности, не запрещает оказание транспортных услуг. А основным видом деятельности, на который судовладельцы получают лицензию, является именно «перевозка пассажиров внутренним водным транспортом». Но рассекать волны теплоходам не дает запрет на навигацию: подчиняющийся Минтрансу «Волго-Балт» не разрешил перевозить пассажиров по Большой Неве; внутренние реки и каналы, находящиеся в ведении Смольного, также закрыты.

При этом подведомственный Смольному Центр развития и поддержки предпринимательства выдает судоходным компаниям QR-коды, означающие разрешение на работу. «Во всех материалах написано, что транспорт работает в полном объеме. Но мы — транспорт, и мы не работаем», — комментирует генеральный директор «Нева-Тревел Компани» Юрий Набатов.

По информации «Фонтанки», судьба водных перевозок интенсивно обсуждается на координационных советах и оперативных штабах правительства Петербурга. По словам собеседников, близких к транспортному блоку, запустить навигацию планировалось уже с 1 июня. Вопрос считался практически решенным, но на совещании с участием Роспотребнадзора 28 мая тему поставили на паузу.



«Ожидается, что открытие пассажирской навигации будет возможным в рамках следующего этапа снятия ограничений», — говорится в сообщении Агентства внешнего транспорта (подчиняется комитету по транспорту) от 1 июня. Пока же чиновники порекомендовали судовладельцам проверить себя на соблюдение стандартов санитарно-гигиенической безопасности.

В комитете по транспорту «Фонтанке» затруднились назвать точный срок запуска навигации. «Мы готовы, но все зависит от эпидемиологической обстановки, ждем предписание Роспотребнадзора», — сказали в ведомстве. Вице-губернатор Евгений Елин, отвечающий за реализацию 121-го постановления, назвал скорый запуск водных прогулок «маловероятным», поскольку деятельность таких компаний нарушает еще несколько запретов — в частности, на проведение групповых экскурсий, а также проведение досуговых мероприятий. «Есть позиция, что это приводит к большому скоплению людей. Кафе и рестораны мы пока не открываем, так что и запуск водных экскурсий выглядит нелогичным», — отметил он.



Участники рынка говорят, что официальных ответов от властей не получают, сигналы, которые поступают в частных беседах, не добавляют ясности. «Нам говорят, что петербургские чиновники ждут разрешение Минтранса, а Минтранс ссылается на то, что сначала губернатор должен согласовать, что можно открыть, и тогда они тоже сразу откроют», — комментирует глава «Аква-Экскурс» Владимир Филиппов. При этом уверяет: все необходимые меры безопасности уже обеспечены: маски, санитайзеры и термометры закуплены еще в марте. «Мы будем стараться выдерживать дистанцию, сделаем более редкую рассадку, развлекательных рейсов с дискотеками не будет», — комментирует Юрий Набатов.

В ожидании решения властей некоторые компании уже расконсервируют суда. «Нева-Тревел» спускает на воду 4 из 9 метеоров. По словам Юрия Набатова, таким образом перевозчик надеется минимизировать издержки: хранение на берегу гораздо дороже, чем на воде. «Мы все в боеготовности: суда на технической базе ждут, когда разрешат работать», — комментирует глава «Астра-Марин» Андрей Кузнецов.



Нетерпение судовладельцев понятно: их бизнес носит сезонный характер и приносит доход с мая по сентябрь. Нынешний простой уже лишил компании 20% годовой выручки. И даже если ограничения снимут с 15 июня, возместить потери не удастся. Так, глава Роспотребнадзора Наталья Башкетова высказала сомнения, что туристический сезон в Северной столице в этом году вообще состоится. «А если не будет туристов, кого мы будем катать?» — рассуждает Владимир Филиппов.

«Прогнозы на навигацию становятся хуже. Относительно прошлого года мы просядем на 50–70%. Апрель — июнь приносили треть годового оборота, от двух третей оставшихся, дай бог, выберем 40%», — считает Юрий Набатов. По его словам, «Нева-Тревел» планировала перевезти 950 тысяч пассажиров, но теперь рассчитывает на 200–250 в лучшем случае.

В отсутствие туристов можно рассчитывать разве что на местных жителей и индивидуальные продажи билетов. Компании, которые были заточены на туристические группы, а также аренду теплоходов под свадьбы и корпоративы, вероятно, вовсе не возобновят работу, добавляет он.



За петербуржцев судоходным компаниям тоже придется побороться. «Вероятно, будет демпинг, если туристов не привезут», — считает Владимир Филиппов. Общие потери по сравнению с прошлым годом 80%. Заработанных денег едва хватит на то, чтобы платить минимальные зарплаты и покрыть расходы за зимнюю стоянку в будущем году.

По словам судовладельцев, сотрудников они пока не сокращают. Но у «Астра-Марина» примерно 20% персонала сами покинули компанию, поскольку не смогли жить на зарплату без премий. Кроме того, из-за вынужденного простоя не нанимали и сезонных работников, не оплачивали услуги самозанятых партнеров — гидов, продавцов билетов. Всего прогулки по рекам и каналам обеспечивают временную занятость около 2000 человек, оценивает Юрий Набатов. «Многие из них не смогут найти другую работу, для людей, которые трудятся в отрасли, это катастрофа», — отмечает он. По мнению Владимира Филиппова, без работы почти наверняка останутся матросы. «Вероятно, на маршруты выйдет от силы половина судов, и капитаны будут работать посменно — один день капитаном, один день матросом», — говорит он.



Перспективы господдержки пока тоже туманны: водные перевозки все еще не включили в перечень пострадавших отраслей, а без этого нельзя даже получить льготные кредиты. «Нева-Тревел» взяла кредит на заработную плату сотрудникам под залог трех своих судов.

По словам Юрия Набатова, этих денег хватит до начала июля. «Аква-Экскурсу» заём в размере МРОТ на сотрудника предложил один из банков. По мнению Владимира Филиппова, это связано с тем, что в качестве вспомогательного вида деятельности у компании указано оказание экскурсионных услуг. Пока заявка не одобрена, но уверенности, что он сможет рассчитаться с долгами, у предпринимателя нет. «Правительство дает деньги на шесть месяцев с расчетом, что фирма начнет работать и сможет отдать. Но у нас через шесть месяцев кончится навигация», — пояснил он.

«Метро работает, авиация работает, железные дороги работают, а мы, водный транспорт, стоим. Нам ничего не поясняли, нас просто забыли», — сокрушается Андрей Кузнецов. Впрочем, об отрасли помнит, как минимум, транспортная прокуратура. В последние месяцы ведомство отправило серию запросов, в которых, в частности, предложило отчитаться о состоянии флота, квалификации капитанов, а также о получении господдержки. В своем письме Ассоциация владельцев пассажирских судов выражает недоумение по поводу такой активности и просит исключить проверки поставленной на прикол отрасли.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

