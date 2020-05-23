33 способа завалить коронавирус. Хроника оперативных штабов и групп Петербурга

В борьбе с эпидемией правительство города выбрало тактику деперсонифицированной ответственности. На артельный разум чиновников наконец обратили внимание в Кремле.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга / с сайта gov.spb.ru

Повод присмотреться к управленческой политике Смольного дали Александр Беглов и Владимир Путин. Говоря о выплатах медикам, губернатор упомянул создание межведомственной комиссии, которая, дескать, со всеми вопросами разберется. Этим он вынудил президента по привычке обратиться к цитатнику: «Вы знаете, есть очень замечательная фраза: хотите завалить дело — создайте комиссию... Хочу обратить ваше внимание и всех коллег: это ваша личная ответственность, не какой‑то комиссии, а ваша личная».

Мысль о комиссии как идеальном способе похоронить любой проект впервые выразил в XIX веке будущий премьер-министр Франции Жорж Клемансо. Путин не впервые ее использует, но применительно к Петербургу он опоздал месяца на три.



В начале февраля 2020 года губернатор создал оперативный штаб по контролю за распространением COVID-19. Это была массивная структура с участием 19 членов, в том числе четырех вице-губернаторов. Функции главного по штабу Беглов передал руководителю своей администрации Пикалеву. Председатель комитета по здравоохранению Лисовец получил скромную должность ответсека — он готовил материалы к заседаниям и вел протоколы. Состав штаба пестрил ведомствами — Роспотребнадзор, МВД, ФСБ, Росгвардия, МЧС, полпредство и так далее.

В марте контролировать распространение стало уже бесполезно, коронавирус прочно вошел в нашу жизнь. Казалось бы, можно было сменить вывеску оперштаба и заняться противодействием распространению. Но, как говорил Горбачев, главное начать, а потом можно расширить и углубить. Для противодействия коронавирусу Смольный создал вторую структуру — координационный совет (КС). Раздутый до 28 членов, по ведомственному составу он почти повторял оперштаб. Отныне главе петербургского Роспотребнадзора Башкетовой, заму начальника ГУ МВД Баранову, федеральному инспектору Киселеву — а чего уж говорить о вице-губернаторах — приходилось менять мундиры штабиста и советника, как перчатки.



На бумаге выглядело так, что вся антикоронавирусная власть перешла в руки этих 28. Именно КС, а не лично губернатор, утверждал и разъяснял изменения в фундаментальное постановление № 121, которым в Петербурге введен режим повышенной готовности, а также разрабатывал критерии и сроки поэтапного снятия запретов и ограничений.

На практике получалось не так координационно и внушительно. Например, 12 мая КС решил открыть МФЦ и парикмахерские и одеть всех петербуржцев в маски и перчатки. Перед подписанием послабления исчезли, а СИЗы остались, причем их необходимость координационный совет объяснил индексом самоизоляции «Яндекса».

Степень продуманности плана показала жизнь. Возмущения горожан подтолкнули Смольный к незапланированным тратам. Полиция не знала, как вести себя с безмасочными, а апофеозом «координации», пожалуй, стали противоречивые разъяснения двух вице-губернаторов о необходимости режима. Они ссылались на разные рекомендации Роспотребнадзора, ни одна из которых не подходила под обоснование.



Участие главного санврача города Наталии Башкетовой в оперштабе и координационном совете предполагает, что Роспотребнадзор и Смольный находятся в постоянном контакте и согласуют свои действия. Сомнения в этом посеяла неразбериха с похоронами. Башкетова 8 мая в одностороннем порядке запретила участие в прощании независимо от диагноза умершего. Из ее предписания следовало, что координационный совет поставлен в известность по факту, без предварительного обсуждения. Беглову пришлось лично договариваться о смягчении норм.

«Губернатор обсудил с главным государственным санитарным врачом предписание, запрещающее проведение в Петербурге церемоний прощания со скончавшимися родственниками. По итогам обсуждения были достигнуты договоренности о внесении изменений в регламент проведения ритуальных церемоний прощания», — сообщил Смольный, и назначение координационного совета совсем стало непонятным.

В помощь КС отрядили информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (формирование № 3), а подносить «снаряды» городскому оперштабу должны еще 18 «подштабов», собирающих данные по районам.



На определенном этапе размножение чиновничьих коллективов стало почти неконтролируемым. Отдельным постановлением создана рабочая группа по мониторингу экономических показателей (формирование № 22). Наблюдают за цифрами, сложно представить, 19 чиновников, включая четырех вице-губернаторов.

Еще одна рабочая группа — медицинская (уже № 23) — отпочковалась от КС (30 человек). В первый состав вошли в том числе чиновники. После штатных изменений в группе остались 8 руководителей медцентров федерального подчинения, без присутствия представителей городского здравоохранения, которое приняло на себя первый и самый мощный удар COVID-19. За полтора месяца работы медгруппа составила 2 отчета. Их публикуют на сайте Медцентра Алмазова, простому горожанину найти информацию трудно.

Возвращение петербуржцев из-за рубежа стало настолько масштабным вызовом для Смольного, что под это дело создали два формирования — транспортную рабочую группу (№ 24) и оперативный штаб (№ 25) с чиновниками самого разного профиля. Что делает группа, а что — штаб, разобрать порой невозможно. Они наперебой отчитываются о количестве возвращенцев и собственных усилиях, приложенных для встречи пассажиров и их развозки по домам, публикуют страничные отчеты о тяготах.



«Самолеты прибывают и в будни, и в праздники, рано утром и поздно ночью. Нагрузка на ведомства, сотрудники которых встречают прибывающих граждан, серьезно возросла», — докладывал Смольный об успехах штаба.

Кроме того, транспортная рабочая группа может записать себе в актив принятое коллегиально решение продлить действие проездных, которые не были использованы в период ограничительных мер.

Еще одна комиссия медицинского профиля (№ 26) создана исключительно для анализа летальных исходов. В отличие от Москвы, где в статистику оперативно вносятся все умершие с пневмонией и COVID-19, в Петербурге не представляют реальную картину суточной смертности. В статистику вносят исключительно случаи, которые успели за день рассмотреть. По сути, цифры, которые мы ежедневно видим, — это показатель эффективности работы членов комиссии. Сейчас она до сих пор рассматривает апрельские смерти.

Стоит упомянуть еще один оперштаб (№ 27), который развернули в «Ленэкспо» на время оборудования временного госпиталя. В него вошли чиновники, МЧС, Роспотребнадзор, ну и сами строители.



Штабная культура Смольного зацепила и соседей. Выступая в ЗакСе 13 мая, Александр Беглов заявил о перезапуске координационного совета Петербурга и Ленинградской области (№ 28) с созданием рабочих групп по транспорту (№ 29), инвестициям (№ 30), экономической политике (№ 31).

В период пандемии Александр Беглов перезапустил еще одну межведомственную комиссию — «по реализации главы 5 Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (№ 32).

Комиссия, при упоминании которой Путин призвал Клемансо в союзники, стала 33-й. В нее войдут одиннадцать чиновников, которые будут вынуждены собираться по мере поступления жалоб от медиков на задержку выплат и проблемы с признанием их пострадавшими вследствие оказания помощи больным COVID-19.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»