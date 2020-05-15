«Захотите завалить дело — создайте комиссию». Путин прокомментировал создание в Петербурге комиссии по выплатам медикам

«Вы упомянули и о выплатах медперсоналу, о которых я сказал вначале. Создали комиссию. Как вы сказали, "если что-то пошло не так, комиссия будет выяснять". Знаете, есть очень замечательная фраза: "Захотите завалить дело — создайте комиссию"», — обратился 15 мая Владимир Путин к петербургскому губернатору Александру Беглову в ходе совещания, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Президент России во время совещания обратил внимание руководителей регионов, что выплаты медикам — это ответственность руководителей субъектов РФ. Внимание он уделил и ситуации в Петербурге.

По его словам, выплаты медикам — это «личная ответственность руководителей регионов», а не комиссий. Он призвал всех глав субъектов Федерации «довести дело до конца».

При этом глава государства заметил, что не против петербургской инициативы. «Пускай комиссия работает и выявляет все случаи каких-то нестандартных ситуаций», — заметил президент.

До этого Александр Беглов доложил Путину о создании нового органа. «Могут быть какие-то недочеты [при осуществлении выплат], поэтому мы сделали горячую линию для медицинских работников и создали межведомственную комиссию. Если будут какие-то споры или какие-то недопонимания, я уверен, что эта комиссия справится», — заметил петербургский губернатор.

До этого глава государства призвал «окончательно» перечислить медикам все выплаты, заявив, что на следующей неделе «предметно» обсудит ситуацию с губернаторам.