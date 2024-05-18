Как сделать дорожки на даче своими руками: детальная и понятная инструкция

На идеальной даче всё должно быть прекрасно — и дом, и грядки, и дорожки Фото: Ольга Бурлакова / NGS.RU Поделиться Поделиться





Привести в порядок дачный участок, чтобы там было комфортно и выглядело бы прилично, очень важно. Все-таки это в первую очередь место отдыха, где все должно радовать глаз, а не раздражать. Грязь на садовом участке — одна и самых насущных проблем, но закатать всё вокруг бетоном или засыпать гравием — не выход. Давайте разберемся, как сделать дорожки на даче своими руками.



С чего нужно начать Прежде чем заняться укладкой садовых дорожек на дачном участке и приступать к выбору материала, нужно поработать ландшафтным дизайнером. Разметка территории очень важна, так как отвечает за удобство и красоту. Какие есть варианты?



Дорожки можно сделать прямыми, разделив участок на прямоугольные сектора, где будет всё строго и индустриально. Смотрится такая дача достаточно ухоженно, но зачастую теряется та самая изюминка, дающая возможность отдыхать душой.

Напротив, тропки извилистой формы, проходящие между разрозненными клумбами, кустами и деревьями, придают дачному участку определенную сказочность, таинственность и позволяют расслабиться. Но это слабо сочетается с выращиванием плодовых культур.



Оптимально — поделить участок на зоны для отдыха и работы. Грядки следует упорядочить, чтобы их было удобно окучивать, а вот места для отдыха можно украшать как угодно, лишь бы это приносило покой и умиротворение.

Если раздумывать о ширине дорожек, то какого-то конкретного стандарта здесь нет. Главное, чтобы было комфортно перемещаться по территории дачи и работать с клумбами и грядками.

Садовые дорожки из плитки Плитка — хороший вариант для оформления дорожек в саду. Ее изготавливают из разных материалов — бетона, керамики, резины. Но есть и свои недостатки: она требует регулярной чистки и правильной укладки, да и смотреться будет как обыкновенный тротуар.



Что нужно для создания таких дорожек:

плитка понравившейся формы и вида;

бордюрный камень для ограждения;

гравий мелкой фракции и песок на подложку. Укладывать плитку начинают с того, что размечают участок. Выделенные места под дорожки перекапывают, удаляя порядка 10–20 см плодородного слоя. Землю можно распределить по клумбам. Подготовленную зону ограждают бордюрным камнем и насыпают туда слой песка, а следом гравия. Плитку укладывают постепенно, аккуратно утрамбовывая резиновым молотком (киянкой).



Конечно, халявой здесь даже не пахнет, но дорожки получаются очень ухоженными и красивыми.

Аналогичного эффекта искусственной плитки достигают при помощи шаблона, в который заливают обыкновенный бетон.

Использование натурального камня Дачные дорожки своими руками можно выстелить природным камнем. Этот материал долговечен и прекрасно смотрится в ландшафтном дизайне, особенно на фоне весенней зелени. Видов этого материала немало:

плитняк (плоские песчаные камни);

булыжники (натуральный камень скругленной формы);

галька (крупная и мелкая);

гранит и мрамор.

Некоторые виды натурального камня можно добыть бесплатно, собрав самостоятельно — на пляже или за городом. В частности, это может быть неликвид, взятый рядом с карьером. Укладывать натуральный камень можно массой разных способов: постелить так же как и обычную плитку, выложить мозаикой либо погрузить в цемент. Определенно, есть простор для фантазии. Тем более, что собранный и выложенный своими руками натуральный камень — это дешево и красиво.

Садовые дорожки из дерева Древесина — натуральный материал, из которого также можно выложить дорожки на дачном участке. Вариаций применения дерева в таком качестве немало — начиная от обыкновенных досок и заканчивая укладкой спилов (бесплатный материал). Чтобы сделать дорожку долговечной, нужно придерживаться определенных правил.



Самое главное — какое дерево будет служить долго. Лучший выбор — лиственница или дуб. Однако для продления срока службы следует пропитывать древесину антикоррозийными составами.

Деревянные настилы следует укладывать на дренированную подложку из гравия — так влага не будет задерживаться и приводить к гниению основного элемента.



Неплохой вариант укладки деревянных тротуаров на даче — обыкновенный трап. Доски просто приколачивают к брусу, который вкапывают в соответствии с планировкой земельного участка.

У деревянных покрытий есть один немаловажный недостаток — мокрая и загрязненная поверхность досок бывает очень скользкой.



Укладка дорожек на даче своими руками — это процесс сложный и трудоемкий, но не непосильный. Чтобы итоговый результат был удобен и приносил только удовлетворение от проделанной работы, начинать нужно с планировки и ландшафтного дизайна. А материалов для дорожек достаточно много — остается только выбрать самый приемлемый и заняться делом.

