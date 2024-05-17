Голые, красные, смешные и прожорливые. Как живут птицы в Петербурге в мае

Птицы сейчас очень активны: кто-то всё ещё ищет пару, кто-то ждёт птенцов, а кто-то уже родитель или ребёнок. Петербургские бёрдвотчеры делятся своими наблюдениями.



Воронята, вылупившиеся на Васильевском острове, — голые, красные, смешные и прожорливые, за ними ухаживают оба родителя, рассказывает Анна 17 мая в группе «Птицы СПб и России».

