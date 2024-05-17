Голые, красные, смешные и прожорливые. Как живут птицы в Петербурге в мае

Птицы сейчас очень активны: кто-то всё ещё ищет пару, кто-то ждёт птенцов, а кто-то уже родитель или ребёнок. Петербургские бёрдвотчеры делятся своими наблюдениями.
Воронята, вылупившиеся на Васильевском острове, — голые, красные, смешные и прожорливые, за ними ухаживают оба родителя, рассказывает Анна 17 мая в группе «Птицы СПб и России».
На Удельной ворона пока только свила гнездо.
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
А эта белая ворона рискует остаться без пары: сородичи её не принимают.
Совята претендуют на первое место в чемпионате по милоте.
Слёток дрозда-рябинника подтянут и осторожен.
Лебедь из Гатчинского парка пока не занимается выращиванием потомства.
А молодой ястреб-тетеревятник из Удельного парка занят выяснением отношений с вороном.