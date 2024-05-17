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    Голые, красные, смешные и прожорливые. Как живут птицы в Петербурге в мае

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    Птицы сейчас очень активны: кто-то всё ещё ищет пару, кто-то ждёт птенцов, а кто-то уже родитель или ребёнок. Петербургские бёрдвотчеры делятся своими наблюдениями.

    Воронята, вылупившиеся на Васильевском острове, — голые, красные, смешные и прожорливые, за ними ухаживают оба родителя, рассказывает Анна 17 мая в группе «Птицы СПб и России».

    На Удельной ворона пока только свила гнездо.

    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    А эта белая ворона рискует остаться без пары: сородичи её не принимают.

    Совята претендуют на первое место в чемпионате по милоте.

    Слёток дрозда-рябинника подтянут и осторожен.

    Лебедь из Гатчинского парка пока не занимается выращиванием потомства.

    А молодой ястреб-тетеревятник из Удельного парка занят выяснением отношений с вороном.

    Фото: Александр Спиридонов

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