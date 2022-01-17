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В Петербурге появится единая квитанция для оплаты услуг ЖКХ

Смольный подтвердил, что создаст в Петербурге единый расчетный центр на базе ВЦКП и Петроэлектросбыта.

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В Петербурге будет создан единый информационно-расчетный центр в сфере ЖКХ. «Фонтанка» писала о баталиях вокруг присоединения АО «ВЦКП "Жилищное хозяйство"» к АО «ЕИРЦ "Петроэлектросбыт"».

О том, что решение принято, сообщает 17 января пресс-служба Смольного. «Создание единого информационно-расчетного центра значительно упростит расчеты по всем коммунальным платежам. Петербуржцы будут получать одну платежку — за электричество, жилье и коммунальные услуги, капремонт, — цитирует пресс-служба губернатора Александра Беглова. — Услуги будет оплачивать проще. Это удобно и для управляющих компаний, и для ресурсоснабжающих организаций».

Комитету имущественных отношений поручено провести процедуры по реорганизации ВЦКП.

«Фонтанка» неоднократно писала о планах по присоединению ВЦКП к ЕИРЦ «Петроэлектросбыт». В переписке между губернатором и главой «Интер РАО» говорилось о ряде условий для этого, которые пока не выполнены. Кроме того, два расчетных центра нечасто показывают примеры успешного сотрудничества: помимо скандала вокруг миграции строчки по капремонту из розовой квитанции в белую, многие помнят, с каким скрипом управляющие организации переходили на оплату жилищно-коммунальных услуг от ВЦКП к ПЭС.

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Комментарии (22)

mikaile1977
Да что ж такое то !!!!

Ведь и так уже понятно. Как реформа так проблемы.
chip1
Интересно, кто бенефициар ПЭС, вероятно это очень влиятельная персона, так как эта контора окучивает весь город, обманывает направо и налево, а повлиять на нее не возможно!
bash
Вспоминая с невесть откуда появившимися долгами за капремонт, страшно представить суммы внезапно появляющихся долгов в новых квитанциях.

И да, сервис ВЦКП в стократ лучше, чем ПЭСовский глючный и убогий недосайт.
По-хорошему нужно было от ПЭС отказываться и отдавать всё ВЦКП.
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