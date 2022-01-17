В Петербурге появится единая квитанция для оплаты услуг ЖКХ

В Петербурге будет создан единый информационно-расчетный центр в сфере ЖКХ. «Фонтанка» писала о баталиях вокруг присоединения АО «ВЦКП "Жилищное хозяйство"» к АО «ЕИРЦ "Петроэлектросбыт"».



О том, что решение принято, сообщает 17 января пресс-служба Смольного. «Создание единого информационно-расчетного центра значительно упростит расчеты по всем коммунальным платежам. Петербуржцы будут получать одну платежку — за электричество, жилье и коммунальные услуги, капремонт, — цитирует пресс-служба губернатора Александра Беглова. — Услуги будет оплачивать проще. Это удобно и для управляющих компаний, и для ресурсоснабжающих организаций».

