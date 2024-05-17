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    «С расчетом на возможную войну»: на российском ТВ обсудили новые назначения в силовом блоке правительства РФ

    Особое внимание шоумены уделили Андрею Белоусову, сменившему Сергея Шойгу на посту министра обороны

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    Сергея Шойгу на посту министра обороны РФ сменил Андрей Белоусов, но не потому, что Сергей Шойгу «всё провалил», — на самом деле он пошёл на повышение. Андрей Белоусов — тот, кто «готов положить свое здоровье и свою жизнь», чтобы выполнить «экзистенциальную задачу, связанную с идеологией просто выжить».

    Как связано назначение Белоусова на пост главы Минобороны РФ с возможной конфронтацией с НАТО, и что ведущие российские ТВ-шоу собираются делать в резиновых перчатках с кандидатами на высокие посты в правительстве РФ? Традиционный обзор российских телепередач с ответами на эти вопросы 17 мая публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

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