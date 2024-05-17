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    В Евросоюзе 18 мая вступает в силу запрет на вещание трех российских СМИ

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    Вещательная деятельность РИА Новости, «Известий» и «Российской газеты» с 18 мая запрещена на территории Европейского союза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Официальный журнал ЕС».

    Под запрет также попал базирующийся в Праге портал Voice of Europe — за «распространение пророссийской информации». Еврокомиссия приветствовала введение запрета и подчеркнула, что он будет действовать до завершения СВО на Украине.

    Ранее пресс-секретарь МИД России Мария Захарова обещала «молниеносный и крайне болезненный ответ», если Запад примет санкции в отношении российских СМИ. Сегодня, комментируя принятое в Брюсселе решение, глава пресс-службы подтвердила это намерение.

    «Ответим. Сейчас вырабатываются ответные меры», — сказала она.

    В марте 2022 года Евросоюз запретил на своей территории вещание телеканала Russia Today и агентства Sputnik. Позднее лицензий лишили НТВ, «Россию 1», Первый канал и РЕН ТВ. В декабре 2023 года ЕС ограничил деятельность телеканалов «Спас» и «Царьград».

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