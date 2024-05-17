В Евросоюзе 18 мая вступает в силу запрет на вещание трех российских СМИ

Вещательная деятельность РИА Новости, «Известий» и «Российской газеты» с 18 мая запрещена на территории Европейского союза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Официальный журнал ЕС».

Под запрет также попал базирующийся в Праге портал Voice of Europe — за «распространение пророссийской информации». Еврокомиссия приветствовала введение запрета и подчеркнула, что он будет действовать до завершения СВО на Украине.

Ранее пресс-секретарь МИД России Мария Захарова обещала «молниеносный и крайне болезненный ответ», если Запад примет санкции в отношении российских СМИ. Сегодня, комментируя принятое в Брюсселе решение, глава пресс-службы подтвердила это намерение.