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    Евросоюз ввел санкции против телеканала «Спас», «АльфаСтрахования» и сына Медведева

    1974
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    Евросоюз включил в 12-й пакет санкций 61 человека и 86 компаний и организаций. Перечень лиц опубликовали в «Официальном журнале ЕС» в понедельник, 18 декабря.

    В список юридических лиц попали телеканалы «Царьград» и «Спас», которых Брюссель обвинил в распространении пропаганды и дезинформации. Еще среди причин, по которым СМИ включили в санкционный список, указаны финансирование со стороны правительства РФ и «материальную поддержку действий, направленных на нарушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

    Также под санкции попали группа «АльфаСтрахование», председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов, гендиректор «Тактического ракетного вооружения» Борис Обносов, главы Республики Алтай Олег Хорохордин и Башкирии Радий Хабиров. Среди физических лиц, на которых теперь распространяются ограничения, — 14 членов ЦИК РФ.

    Кроме того, в список включили особую экономическую зону «Алабуга» и несколько действующих у нее компаний: «Альбатрос», «Авиационные измерительные технологии» («Авиатест.аэро»), «Беспилотные системы».

    Теперь санкции распространяются в отношении сына зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева Ильи Медведева и фонда «Защитники Отечества» и его председателя Анны Цивилевой.

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