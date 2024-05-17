За Кубок Бурчалкина в Петербурге сразятся юные футболисты из семи стран

Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





VI Международный детско-юношеский турнир по футболу на Кубок Льва Бурчалкина стартовал в Петербурге 17 мая на базе футбольного клуба «Алмаз–Антей». В этом году за главный приз сразятся «Фенербахче С.К.» (Турция), «Палмейрас» (Бразилия), «Сепахан» (Иран), «Црвена Звезда» (Сербия), «Кайрат» (Казахстан), «Динамо-Минск» (Белоруссия), «Зенит» и «Алмаз–Антей» (Россия).

Перед началом турнира футбольные команды «Фенербахче С.К.», «Динамо-Минск» и «Кайрат», впервые принимающие участие в турнире, высадили деревья на аллее Мира и Дружбы в саду «Спартак». Такая традиция появилась в 2018 году. С тех пор в Петербурге растут липы, посаженные юными игроками из клубов «Вильярреал» (Испания), МТК (Венгрия), «Рома» (Италия), «Бока Хуниорс» (Аргентина), «Аталанта» (Италия), а также ЦСКА, «Краснодар», «Зенит» и «Алмаз–Антей» (Россия).



Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Я хотел бы поблагодарить наших друзей из Бразилии, Ирана, Турции, Сербии, Казахстана, Белоруссии. Все вы приехали к нам на турнир, несмотря на сложности, мы вам признательны за это, — заявил заместитель генерального директора концерна ВКО «Алмаз–Антей», генеральный директор Обуховского завода Михаил Подвязников. — Дорогие участники соревнований, этот турнир проводится, чтобы вы могли сыграть в самую прекрасную игру на свете, показать все, на что способны, подружиться и познакомиться с нашим прекрасным городом Санкт-Петербургом».

Заместитель генерального директора концерна ВКО «Алмаз–Антей», генеральный директор Обуховского завода Михаил Подвязников Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Президент Федерации футбола Петербурга Алексей Игонин от лица главы Российского футбольного союза Александра Дюкова поприветствовал участников и выразил надежду, что ребята не только будут играть в футбол, но и найдут себе много новых друзей.



В матче открытия «Алмаз–Антей» обыграл «Фенербахче С.К.» со счётом 2:1. Дубль за петербургскую команду оформил Кирилл Шадрин (6-я и 47-я минуты), а автором единственного гола у турецкой команды стал Рюя Керджу на 17-й минуте.

Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Во втором матче «Зенит» обыграл минское «Динамо» — 2:0. На 12-й минуте отличился Максим Залеткин, а на 36-й — Илья Храбрый. В другом матче «Кайрат» уступил «Палмейрас» — 0:2. Голы забили Майкон Винисиус (14) и Габриэл Буэно (40). А «Црвена Звезда» была сильнее «Сепахана» — 2:0, отличились Михайло Банкович (2) и Велько Берич (9).

В первый день турнира, 17 мая, команды сыграют два тура, в субботу, 18 мая, продолжатся групповой этап (матчи третьего тура) и полуфиналы, а 19 мая состоятся решающие игры, в которых команды разыграют призовые места. Отметим, что в этом году количество матчей для каждой команды увеличилось с трёх до пяти, а время, напротив, сократилось: два тайма по 25 минут (в прошлом году они длились по 30 минут). Матчи на стадионе ФК «Алмаз–Антей» открыты для всех желающих.