На Елагином острове вовсю цветут тюльпаны. Скорее насладитесь буйством красок

На Елагином острове в Петербурге расцвели тюльпаны. Выглядит это зрелище завораживающе. Несмотря на то, что организаторы фестиваля тюльпанов были обеспокоены тем, что не все цветы успеют распуститься, и даже продлили проведение мероприятия, расширив программу до четырех дней, сейчас на Елагином острове уже настоящее буйство красок.
Местные жители и гости города 17 мая вовсю фотографируют ароматные цветы, наслаждаясь приходом тепла.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Фестиваль тюльпанов будет проходить 18–19 мая и 25–26 мая. В первые выходные в парке расцветут гиацинты, мускари и нарциссы. Во вторые выходные все желающие смогут насладиться непосредственно тюльпанами.
К фестивалю было высажено 225 тысяч луковичных на площади 4 000 кв. м. Будет представлено более 50 сортов тюльпанов.