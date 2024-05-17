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    На Елагином острове вовсю цветут тюльпаны. Скорее насладитесь буйством красок

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    На Елагином острове в Петербурге расцвели тюльпаны. Выглядит это зрелище завораживающе. Несмотря на то, что организаторы фестиваля тюльпанов были обеспокоены тем, что не все цветы успеют распуститься, и даже продлили проведение мероприятия, расширив программу до четырех дней, сейчас на Елагином острове уже настоящее буйство красок.

    Местные жители и гости города 17 мая вовсю фотографируют ароматные цветы, наслаждаясь приходом тепла.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Фестиваль тюльпанов будет проходить 18–19 мая и 25–26 мая. В первые выходные в парке расцветут гиацинты, мускари и нарциссы. Во вторые выходные все желающие смогут насладиться непосредственно тюльпанами.

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    К фестивалю было высажено 225 тысяч луковичных на площади 4 000 кв. м. Будет представлено более 50 сортов тюльпанов.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Фестиваль тюльпанов
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