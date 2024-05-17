Суд в Петербурге арестовал обвиняемых в организации нелегальной миграции

Октябрьский районный суд Петербурга 17 мая избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яна Слаутина, Жахонгира Жуманова, Мавруфат Хамрокуловой, Константина Слаутина, Умеды Дадабоевой, обвиняемых в организации незаконной миграции, и Дмитрия Моршна, обвиняемого еще и по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации, сроком по 08.07.2024.

Фигуранты возражали, просили домашний арест или запрет определенных действий.

Напомним, речь о группе, которую петербургская полиция считает ответственной за легализацию незаконных мигрантов. С подачи её участников в России могли закрепиться более семи тысяч нелегалов.