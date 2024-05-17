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    Суд в Петербурге арестовал обвиняемых в организации нелегальной миграции

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    Октябрьский районный суд Петербурга 17 мая избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яна Слаутина, Жахонгира Жуманова, Мавруфат Хамрокуловой, Константина Слаутина, Умеды Дадабоевой, обвиняемых в организации незаконной миграции, и Дмитрия Моршна, обвиняемого еще и по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации, сроком по 08.07.2024.

    Фигуранты возражали, просили домашний арест или запрет определенных действий.

    Напомним, речь о группе, которую петербургская полиция считает ответственной за легализацию незаконных мигрантов. С подачи её участников в России могли закрепиться более семи тысяч нелегалов.

    За услугу с человека брали 27–35 тысяч рублей. Годовой доход коллектива, как подсчитали в ГУ МВД, составлял десятки миллионов рублей, а средний заработок одного участника мог доходить до миллиона рублей в месяц.

    «Фонтанка» рассказывала, 16 мая сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью полицейского главка при силовой поддержке Специального полка полиции и Росгвардии провели масштабные обыски и задержания.

    По данным «Фонтанки», организатором схемы следствие видит 54-летнего Константина Слаутина. С его подачи, как считают, были учреждены фирмы «Камелот», «Решение КМС», «Единый центр Уборки», куда мигранты могли обращаться для решения проблем с регистрацией и трудоустройством. Офисы были арендованы в бизнес-центре на улице Коли Томчака.

    Там принимали документы, отправляли на экзамен по русскому языку, медосвидетельствование. При этом, по данным следствия, сотрудники знали, что часть документации была поддельной или оформлялась с нарушением закона.

    По предварительной информации, всего были задержаны семь человек: четверо россиян, в числе которых Саутин и его сын, 32-летний гражданин Узбекистана и две женщины из Таджикистана в возрасте 44 и 52 лет.

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    СудНелегальная миграция
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