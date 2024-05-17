Четвероногое орудие. Полиция изъяла питбуля, покусавшего прохожих на севере Петербурга

Ни хозяин, ни его собака не вернулись домой после нападений на прохожих в Калининском районе Петербурга. Питбуль, которого науськивал владелец, изъят.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 17 мая, собаку, накануне покусавшую двух человек на Гражданском проспекте, изъяли в качестве вещественного доказательства. Её 39-летний владелец на двое суток задержан по уголовному делу о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия.
Одна из пострадавших рассказала, что агрессивный питбуль сначала напал на её собаку. Вместо того, чтобы помочь разнять животных, мужчина, по её словам, подбадривал своего пса, стравливая его с другой собакой.
Укушенные раны на ноге и предплечье остались после встречи с питбулем ещё у одного местного жителя. Он имел неосторожность сделать замечание владельцу. Тот в ответ распылил перцовый баллончик и спустил пса.
Питбули не первый раз получают статус вещдока. «Фонтанка» рассказывала, что сотрудники правоохранительных органов изымали кобеля по кличке Беся после нападения на девочку в феврале прошлого года. Его сочли орудием преступления и передали на сбережение в Центр кинологической службы ГУ МВД. Судьба четвероногого вещдока решалась в мировом суде, где слушалось дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Виновным признали мужчину, который выгуливал чужую собаку без намордника и поводка. Питбуля суд постановил оставить в ЦКС с правом самостоятельно определять его дальнейшее место пребывания.