Четвероногое орудие. Полиция изъяла питбуля, покусавшего прохожих на севере Петербурга

Ни хозяин, ни его собака не вернулись домой после нападений на прохожих в Калининском районе Петербурга. Питбуль, которого науськивал владелец, изъят.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 17 мая, собаку, накануне покусавшую двух человек на Гражданском проспекте, изъяли в качестве вещественного доказательства. Её 39-летний владелец на двое суток задержан по уголовному делу о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия.



Одна из пострадавших рассказала, что агрессивный питбуль сначала напал на её собаку. Вместо того, чтобы помочь разнять животных, мужчина, по её словам, подбадривал своего пса, стравливая его с другой собакой.

