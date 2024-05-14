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    Бес вцепился в лицо ребёнка. В Петербурге за выгул питбуля без поводка и намордника заплатят 1,6 млн руб.

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    Больше полутора миллионов рублей должны заплатить семье покусанной девочки хозяйка питбуля по кличке Бес и её знакомый, спустивший с поводка собаку без намордника на юго-западе Петербурга.

    Как сообщила глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева 14 мая, Красносельский районный суд частично удовлетворил исковое заявление прокурора в интересах девочки и её матери. Прокуратура просила в качестве компенсации морального вреда 2 млн рублей ребёнку и 500 тысяч рублей матери. Суд сократил финансовые претензии до 1,5 млн и 100 тысяч соответственно.

    Платить предстоит Татьяне Замятиной и Валерию Ташкинову, которому 10 февраля прошлого года хозяйка доверила выгул своего питомца. «Фонтанка» писала, что знакомый женщины вывел питбуля без намордника, но с ошейником. На улице Пионерстроя он спустил Беса с поводка, чтобы тот побегал. Собака подбежала к женщине и её 10-летней дочери, которые гуляли неподалёку, и прыгнула на ребёнка, порвав лицо и повредив кости.

    Причинённые повреждения расценили как тяжкий вред здоровью. Для того, чтобы исправить шрамы, необходима косметическая операция.

    «Кроме того, ребенок стал бояться выходить на улицу, испытывает страх при виде животных», — отмечено в материалах суда.

    После нападения питбуля было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

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