Прокуратура Петербурга требует, чтобы девочка получила два миллиона за укусы Беса

Прокуратура Петербурга подала иск к хозяйке питбуля Беса и выгуливавшему пса мужчине — в феврале животное покусало девочку. Речь идет о компенсации морального вреда в два миллиона рублей.



Иск рассматривают, сообщает 22 августа пресс-служба ведомства. Проверка прокуратуры выявила, что с питбулем гулял знакомый хозяйки Беса — причем на животном не было ни поводка, ни намордника.



Питбуль укусил десятилетнюю девочку за лицо, пока она гуляла с мамой по улице Пионерстроя. Пострадавшая попала в больницу в тяжелом состоянии: вцепившаяся в лицо собака повредила ей даже кости. Было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

