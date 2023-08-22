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    Прокуратура Петербурга требует, чтобы девочка получила два миллиона за укусы Беса

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    Прокуратура Петербурга подала иск к хозяйке питбуля Беса и выгуливавшему пса мужчине — в феврале животное покусало девочку. Речь идет о компенсации морального вреда в два миллиона рублей.

    Иск рассматривают, сообщает 22 августа пресс-служба ведомства. Проверка прокуратуры выявила, что с питбулем гулял знакомый хозяйки Беса — причем на животном не было ни поводка, ни намордника.

    Питбуль укусил десятилетнюю девочку за лицо, пока она гуляла с мамой по улице Пионерстроя. Пострадавшая попала в больницу в тяжелом состоянии: вцепившаяся в лицо собака повредила ей даже кости. Было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

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