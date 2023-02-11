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    «Всё плохо». Нападение питбуля Беса на 10-летнюю школьницу из Петербурга стало уголовным делом

    1971
    6 комментариев

    После нападения питбуля на 10-летнюю школьницу в Петербурге было возбуждено уголовное дело по 118 статье УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

    Владельца собаки к вечеру 11 февраля отпустили из отдела полиции. В беседе с корреспондентом «Фонтанки» он был неразговорчив. «В полиции сказали, что всё плохо», — сообщил мужчина и отказался от дальнейшей беседы.

    Статья не предусматривает меры пресечения, связанной с ограничением свободы.

    Школьница оказалась в больнице после нападения пса на улице Пионерстроя. Пьяный хозяин решил выгулять его без намордника и поводка. Девочку отвезли в больницу в тяжёлом состоянии: животное вцепилось ей в лицо и повредило даже кости.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 6

    MGF11 Фев 2023 в 19:04
    Посадить на несколько лет. Пусть подумает о том как надо правильно собак выгуливать.
    +0−0
    Пневмослон11 Фев 2023 в 19:02
    Я никогда не приветствовал догхантеров, эти хуже зверья. Но по Сосновке гуляю только с баллончиком. Собачники совсем окерели и выгуливают всех собак не то, что без намордника, но даже без поводка. Там же дети, там же лыжники. Поэтому если хозяина этой собаки закроют, то это будет правильно и справедливо.
    +0−0
    Гость11 Фев 2023 в 19:01
    "Статья не связана с ограничением свободы" . А вот если бы псину покалечить , то статья будет связана с лишением свободы . Спасибо депутатам издающим такие законы в угоду самому главному собаколюбу ..
    +1−0
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