«Всё плохо». Нападение питбуля Беса на 10-летнюю школьницу из Петербурга стало уголовным делом

После нападения питбуля на 10-летнюю школьницу в Петербурге было возбуждено уголовное дело по 118 статье УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

Владельца собаки к вечеру 11 февраля отпустили из отдела полиции. В беседе с корреспондентом «Фонтанки» он был неразговорчив. «В полиции сказали, что всё плохо», — сообщил мужчина и отказался от дальнейшей беседы.

Статья не предусматривает меры пресечения, связанной с ограничением свободы.

Школьница оказалась в больнице после нападения пса на улице Пионерстроя. Пьяный хозяин решил выгулять его без намордника и поводка. Девочку отвезли в больницу в тяжёлом состоянии: животное вцепилось ей в лицо и повредило даже кости.

