Школьница попала в больницу с разодранным лицом после нападения Беса

В Петербурге школьница оказалась в больнице после нападения питбуля. Пьяный хозяин решил выгулять питомца без намордника и поводка. Об этом «Фонтанке» стало известно 11 февраля.
О несчастье, которое произошло с 10-летней школьницей, полицейским сообщила мама девочки. Дочка, по её словам, находилась во дворе 29 дома на Пионерстроя когда на неё набросилось животное.
Владелец пса по кличке «Бес» — 51-летний петербуржец. Мужчину доставили в отдел нетрезвым и составили соответствующий протокол. Известно, что пес вышел из дома в наморднике и на поводке, но во время прогулки хозяин решил дать псу больше свободы.
Пострадавшую увезли в больницу тяжёлом состоянии: собака вцепилась ей в лицо и повредила даже кости.
Мама девочки от комментариев «Фонтанке» воздержалась. Хозяином собаки занимается следственный комитет.