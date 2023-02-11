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    Школьница попала в больницу с разодранным лицом после нападения Беса

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    5 комментариев

    В Петербурге школьница оказалась в больнице после нападения питбуля. Пьяный хозяин решил выгулять питомца без намордника и поводка. Об этом «Фонтанке» стало известно 11 февраля.

    О несчастье, которое произошло с 10-летней школьницей, полицейским сообщила мама девочки. Дочка, по её словам, находилась во дворе 29 дома на Пионерстроя когда на неё набросилось животное.

    Владелец пса по кличке «Бес» — 51-летний петербуржец. Мужчину доставили в отдел нетрезвым и составили соответствующий протокол. Известно, что пес вышел из дома в наморднике и на поводке, но во время прогулки хозяин решил дать псу больше свободы.

    Пострадавшую увезли в больницу тяжёлом состоянии: собака вцепилась ей в лицо и повредила даже кости.

    Мама девочки от комментариев «Фонтанке» воздержалась. Хозяином собаки занимается следственный комитет.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 5

    Grzegorz Brzeczyszczykiewicz11 Фев 2023 в 13:37
    Пса на живодёрню , а его хозяина:отправить на недельку в таком же состоянии выгуливать пару-тройку незнакомых ему голодных питбулей без намордника , на огороженной территории . Я не злой , у меня внучке 9 лет .
    +3−0
    iliy11 Фев 2023 в 13:35
    И хозяину нужно намордник напялить и отправить лес валить
    +2−0
    Польза санкций11 Фев 2023 в 13:33
    И ведь не сядет. Вообще ничего не будет.
    +2−0
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