Школьница попала в больницу с разодранным лицом после нападения Беса

В Петербурге школьница оказалась в больнице после нападения питбуля. Пьяный хозяин решил выгулять питомца без намордника и поводка. Об этом «Фонтанке» стало известно 11 февраля.

О несчастье, которое произошло с 10-летней школьницей, полицейским сообщила мама девочки. Дочка, по её словам, находилась во дворе 29 дома на Пионерстроя когда на неё набросилось животное.

Владелец пса по кличке «Бес» — 51-летний петербуржец. Мужчину доставили в отдел нетрезвым и составили соответствующий протокол. Известно, что пес вышел из дома в наморднике и на поводке, но во время прогулки хозяин решил дать псу больше свободы.