    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -8

    2 м/с, зап

    767мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd72.79eur78.05

    «Она только поиграть». После нападения питбуля на девочку в Петербурге задержали не только мужчину, но и хозяйку Беса

    21217
    91 комментарий

    Нападение собаки на ребенка в Красносельском районе продолжает обрастать подробностями. Пока врачи борются за жизнь и лицо школьницы, выясняется, что у трагедии не один возможный виновник.

    Задержанный накануне 51-летний петербуржец не является владельцем питбуля по кличке Бес, стало известно «Фонтанке» 12 февраля. По предварительной информации, в полиции мужчина рассказал, что около пяти дня пришел в гости к своей 39-летней знакомой, живущей на улице Пионерстроя. Именно ее собаку он вывел на прогулку: с ошейником, но без намордника.

    У пруда в районе дома 29 по улице Пионерстроя он спустил Беса с поводка, чтобы тот побегал. Неподалеку женщина с ребенком играли со снегом. Собака подбежала к ним, несмотря на то, что он звал ее. Сначала прыгнула на женщину, потом на ребенка. И укусила девочку за лицо. Мужчина якобы пытался оттащить от девочки пса, Бес укусил его за руку. При этом он уверял, что кричал, чтобы вызвали скорую.

    Мать пострадавшего ребенка, по предварительной информации, вспомнила, что, когда собака подбежала к ним, мужчина прокричал, что «она только поиграть».

    Девочка живет с мамой и бабушкой.

    Хозяйку питбуля сотрудники полиции доставили в отдел около восьми вечера. Она, как и выгуливавший пса, ранее привлекалась к уголовной ответственности по статье об обороте наркотиков. Причем мужчина вышел на УДО в феврале прошлого года. И новое уголовное дело может вернуть его в колонию.

    «Фонтанка» писала, что трагедия произошла накануне около половины шестого дня. Питбуль порвал 10-летней девочке лицо и травмировал кости.

    Возбуждено уголовное дело по статье 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургДетиПроисшествие
    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ7
    ГНЕВ77
    ПЕЧАЛЬ24

    Комментарии 91

    sektor712 Фев 2023 в 15:34
    Собаку, надеюсь застрелили.
    +0−0
    mrA12 Фев 2023 в 15:15
    Пёс виноват лишь в том, что вместо хозяев ему достались чудаки на букву М.
    Как можно отправить своего пса гулять с кем-то чужим? Пёс слушается только хозяев, остальные ему не указ.
    +1−0
    Newfie12 Фев 2023 в 15:04
    Собаки - 10- 20 тяжелых травм и 0-2 смертей в год
    Врачебные ошибки: 70 000 чел / год
    Смертей в ДТП: 17000 чел / год
    Травмы в ДТП в 2019 году получили 200 000 тыс\год
    Самоубийства: 40 000 чел / год
    Пожары: 18 000 чел / год
    Падение сосулек: 100 чел / год
    Курение ( болезни, вызванные им ): 300 000 чел / год
    Алкоголь ( болезни, вызванные им ): 400 000 чел / год - Наркомания: 70 000 чел / год
    Люди ( умышленные убийства ): 15 000 чел / год
    +3−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    91
    close