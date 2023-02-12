«Она только поиграть». После нападения питбуля на девочку в Петербурге задержали не только мужчину, но и хозяйку Беса

Нападение собаки на ребенка в Красносельском районе продолжает обрастать подробностями. Пока врачи борются за жизнь и лицо школьницы, выясняется, что у трагедии не один возможный виновник. Задержанный накануне 51-летний петербуржец не является владельцем питбуля по кличке Бес, стало известно «Фонтанке» 12 февраля. По предварительной информации, в полиции мужчина рассказал, что около пяти дня пришел в гости к своей 39-летней знакомой, живущей на улице Пионерстроя. Именно ее собаку он вывел на прогулку: с ошейником, но без намордника.

У пруда в районе дома 29 по улице Пионерстроя он спустил Беса с поводка, чтобы тот побегал. Неподалеку женщина с ребенком играли со снегом. Собака подбежала к ним, несмотря на то, что он звал ее. Сначала прыгнула на женщину, потом на ребенка. И укусила девочку за лицо. Мужчина якобы пытался оттащить от девочки пса, Бес укусил его за руку. При этом он уверял, что кричал, чтобы вызвали скорую.

Мать пострадавшего ребенка, по предварительной информации, вспомнила, что, когда собака подбежала к ним, мужчина прокричал, что «она только поиграть».