«Она только поиграть». После нападения питбуля на девочку в Петербурге задержали не только мужчину, но и хозяйку Беса

Нападение собаки на ребенка в Красносельском районе продолжает обрастать подробностями. Пока врачи борются за жизнь и лицо школьницы, выясняется, что у трагедии не один возможный виновник.
Задержанный накануне 51-летний петербуржец не является владельцем питбуля по кличке Бес, стало известно «Фонтанке» 12 февраля. По предварительной информации, в полиции мужчина рассказал, что около пяти дня пришел в гости к своей 39-летней знакомой, живущей на улице Пионерстроя. Именно ее собаку он вывел на прогулку: с ошейником, но без намордника.
У пруда в районе дома 29 по улице Пионерстроя он спустил Беса с поводка, чтобы тот побегал. Неподалеку женщина с ребенком играли со снегом. Собака подбежала к ним, несмотря на то, что он звал ее. Сначала прыгнула на женщину, потом на ребенка. И укусила девочку за лицо. Мужчина якобы пытался оттащить от девочки пса, Бес укусил его за руку. При этом он уверял, что кричал, чтобы вызвали скорую.
Мать пострадавшего ребенка, по предварительной информации, вспомнила, что, когда собака подбежала к ним, мужчина прокричал, что «она только поиграть».
Девочка живет с мамой и бабушкой.
Хозяйку питбуля сотрудники полиции доставили в отдел около восьми вечера. Она, как и выгуливавший пса, ранее привлекалась к уголовной ответственности по статье об обороте наркотиков. Причем мужчина вышел на УДО в феврале прошлого года. И новое уголовное дело может вернуть его в колонию.
«Фонтанка» писала, что трагедия произошла накануне около половины шестого дня. Питбуль порвал 10-летней девочке лицо и травмировал кости.
Возбуждено уголовное дело по статье 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).