«Добровольная страховка» жилья, которую включили в квитанции в Петербурге: зачем нужна и как вернуть деньги

Это настоящие квитанции? А если у меня не появилось такой графы?
Это настоящие квитанции. «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» еще в декабре объявил о запуске услуги по добровольному страхованию жилья, и в январе она появилась в квитанциях и в личном кабинете. Услуга предлагается как собственникам, так и нанимателям.
Но получили квитанции с «добровольным страхованием» не все — только те адреса, где алгоритм посчитал возможным его предложить.
Согласно условиям страхования, не подлежит защите жилье в малоэтажной жилой застройке, многоквартирных деревянных домах или зданиях, признанных непригодными для проживания, аварийными либо включенными в ежегодный перечень адресов, подлежащих освобождению в связи со сносом, реконструкцией, переоборудованием в нежилые, с изъятием земельного участка. А также если на жилье обращено взыскание или прекращены права собственности или найма.
Почему только одна страховая компания?
Компания получила право попасть в квитанции по итогам конкурса. Причем, как уточнили в «ЕИРЦ ПЭС» проводить его по закону не требовалось, но это было сделано добровольно «для обеспечения возможности участия всех заинтересованных страховых компаний». Эта страховая компания стала единственной, кто заявился на конкурс с полным пакетом документов.
Как рассчитывается сумма? И что дает эта страховка?
Расчет простой. Цена — 3,75 рублей за 1 кв. метр при страховой сумме 80 тысяч руб. за 1 кв. метр. В компании уверяют, что это значительно дешевле обычного тарифа по страхованию жилья. А для заключения договора не надо никуда ходить и предоставлять документы.
Таким образом ежемесячная страховая премия для квартиры общей площадью 60 кв. метров составит 225 рублей, при общей страховой сумме в 4,8 млн рублей, а за комнату в коммунальной квартире жилой площадью 15 кв. метров — 56,25 рублей, при страховой сумме в 1,2 млн.
Страховка покрывает «гибель и повреждения жилого помещения (квартиры или комнаты в коммунальной квартире) в результате пожара, взрыва, затопления из соседних помещений, аварий инженерных сетей, а также от опасных природных явлений, в том числе очень сильного ветра (свыше 20 метров в секунду)». Но с лимитами от страховой суммы. Например, 10 тысяч рублей за одно окно, 400 рублей за квадратный метр потолка или стены.
Квартира считается застрахованной с 1-го числа месяца, следующего за месяцем оплаты страхового взноса.
Если услуга уже в квитанции, я должен её оплачивать?
Оплачивать необязательно. Страховка добровольная и не включается в общую строчку «Итого к оплате». Автоплатеж на неё тоже не действует.
Оформить её можно только по желанию на один календарный месяц с 1 числа месяца, следующего за месяцем внесения платы за страхование. Автоматического продления пока нет, но если будет спрос, то возможность могут добавить.
Откуда тогда задолженность за «добровольное страхование» в личном кабинете?
Это ошибка из-за технического сбоя. В результате в личном кабинете сумма общей задолженности за электричество и капремонт отражается с учетом возможного страхового взноса. Но в итоговой сумме к оплате и при самом перечислении денег она не учитывается. В «ЕИРЦ ПЭС» обещают, что ошибка будет устранена в самое ближайшее время.
Как отказаться от страхования и вернуть деньги?
Письменного отказа от страховки писать не надо. Можно просто её не оплачивать и не подключать. А если случайно оплатили и договор был заключен, но в планах его было, то деньги можно вернуть. Надо связаться с «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» любым удобным способом. В компании обещают оформить 100 % возврат средств.
Куда обращаться в случае страхового случая?
Сначала надо сообщить в аварийные службы, МЧС и другие компетентные органы. Затем в течение трех дней в страховую компанию. Еще в течение трех дней страховщики организуют осмотр помещения с составлением акта о повреждениях. Надо будет предоставить перечень документов, он перечислен на сайте страховой компании. Деньги обещают выплатить в течение 20 дней после их получения.