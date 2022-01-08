«Добровольная страховка» жилья, которую включили в квитанции в Петербурге: зачем нужна и как вернуть деньги

Это настоящие квитанции. «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» еще в декабре объявил о запуске услуги по добровольному страхованию жилья, и в январе она появилась в квитанциях и в личном кабинете. Услуга предлагается как собственникам, так и нанимателям.



Но получили квитанции с «добровольным страхованием» не все — только те адреса, где алгоритм посчитал возможным его предложить.



Согласно условиям страхования, не подлежит защите жилье в малоэтажной жилой застройке, многоквартирных деревянных домах или зданиях, признанных непригодными для проживания, аварийными либо включенными в ежегодный перечень адресов, подлежащих освобождению в связи со сносом, реконструкцией, переоборудованием в нежилые, с изъятием земельного участка. А также если на жилье обращено взыскание или прекращены права собственности или найма.

