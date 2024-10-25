Машину ДПС разбили в массовой аварии под Петербургом

Автомобиль Госавтоинспекции попал в массовую аварию под Петербургом утром 25 октября в условиях тумана.
«В массовом ДТП на „Коле“ разбили „Октавию“ ДПС. В сторону поселка имени Морозова, после съезда на Разметелево», — рассказывают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис».
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» сообщили, что информация о ДТП на 22-м километре федеральной дороги Р-21 «Кола» (в сторону области) поступила около 8:30. По имеющейся информации, произошло попутное столкновение четырех легковых автомобилей. Никто не пострадал.
Движение по дороге, судя по карте «Яндекса», немного затруднено.
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