Петербург теряет очертания

Ночь и утро пятницы, 25 октября, выдались в Петербурге туманным.
ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» прогнозировало, что сегодня ночью возможен туман. В разных районах он был разной плотности. Например, в 7 утра у «Авроры» — просто молоко, а у Дворцового моста почти чисто.
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В отдельных районах города туман наблюдался и после рассвета.
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