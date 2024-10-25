Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+8°

пасмурно, без осадков

ощущается как +7

0 м/c,

штиль.

 766мм 97%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,74
EUR 104,51
А за что задержали чиновника
Кто давал взятку
Софийская овощебаза уехала
Промышленный Петербург
Ответ Быкова "Слову Пацана"?
Пивная экспансия
Вы на "Горном институте" выходите?
Как узнать, что машину эвакуируют?
Рейтинги "Фонтанки"
Город Петербург теряет очертания

Петербург теряет очертания

779
Написать комментарий

Озерки

Ночь и утро пятницы, 25 октября, выдались в Петербурге туманным.

Английская улица, Кудрово

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» прогнозировало, что сегодня ночью возможен туман. В разных районах он был разной плотности. Например, в 7 утра у «Авроры» — просто молоко, а у Дворцового моста почти чисто.

+2

В отдельных районах города туман наблюдался и после рассвета.


проспект Металлистов


Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Туман Погода в Петербурге
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
ГК «Лидер Групп» досрочно ввела в эксплуатацию первый этап ЖК «Дефанс»
24 октября, 18:00
Новости компаний
Setl Group протестировал работу геодезического купола и робота-демонтажника
24 октября, 17:35
Новости компаний
Холдинг «РСТИ» запустил акцию «Квартира в подарок»
24 октября, 16:20
ТОП 5
Новости компаний
ГК «Лидер Групп» досрочно ввела в эксплуатацию первый этап ЖК «Дефанс»
24 октября, 18:00
Setl Group протестировал работу геодезического купола и робота-демонтажника
24 октября, 17:35
Холдинг «РСТИ» запустил акцию «Квартира в подарок»
24 октября, 16:20
Сбер вдвое увеличил размер банковской гарантии для бизнеса без залога
24 октября, 16:00
СберСтрахование жизни с начала года урегулировала страховые случаи заёмщиков на 685,6 млн рублей
24 октября, 16:00
Новые квартиры у метро «Лесная»
24 октября, 15:30
Нормы или ощущения? Какой должна быть температура воздуха в квартире
23 октября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» обновляет программу лояльности ЯРКО
23 октября, 16:20
Кампус «Школы 21» впервые появится за полярным кругом
23 октября, 16:13
На месте автоцентра на правом берегу Невы ГК «Лидер Групп» строит новый ЖК «ИСКРА-Сити»
23 октября, 16:05
Жители Приморского района посадили яблони в парке у реки Каменка
23 октября, 15:00
ГК «ПСК» открыла виртуальные туры по Industrial Avenir
23 октября, 14:01