Петербург теряет очертания

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» прогнозировало, что сегодня ночью возможен туман. В разных районах он был разной плотности. Например, в 7 утра у «Авроры» — просто молоко, а у Дворцового моста почти чисто.