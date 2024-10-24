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Власть Происшествия «Банкрот», уезжающий на СВО, и пока не мошенник. Что известно про бизнесмена, который пытался дать взятку зампреду коминвеста

«Банкрот», уезжающий на СВО, и пока не мошенник. Что известно про бизнесмена, который пытался дать взятку зампреду коминвеста

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4 комментария

В ближайшее время 34-летний Святослав Белов уедет на СВО, присоединившись к подразделению из Чечни. В его обойме — четыре уголовных дела, несколько недовольных стоматологов, инвалид-ресторатор, махинации с беспилотником и множество долгов. Сам он утверждает, что просто в какой-то момент «оказался не в том месте и не в то время».

«Фонтанка» рассказывает про человека, который не единожды привлек внимание органов из-за рассказов о своих связях и отправил приятеля со студенчества в СИЗО.

Конверт под пальто

«Вы знаете, я не могу вам ничего рассказать об уголовном деле по Максиму Шарипову — я подписал документ в МВД и ФСБ. А про меня что сказать? Я занимался реставрацией долгое время», — сказал «Фонтанке» Святослав Белов после судебного заседания в Кировском районном суде. Там его судят по делу о мошенничестве, но процесс скоро остановят — Белов собрался ехать на СВО. Сообщил, что подписал контракт с военной частью из Чечни и будет оператором БПЛА.

Несколько недель назад Белов стал героем новостей: после встречи с ним задержали заместителя председателя комитета по инвестициям Максима Шарипова. Чиновник утверждал, что пришёл попрощаться со старым приятелем, который собрался на фронт. Следователи же увидели другую картину — взятку за выделение земельных участков. На видео, которое публиковала «Фонтанка», видно, что купюры Шарипов в руки не брал и, возможно, даже не видел — пачка лежала под пальто, а как только Белов его передвинул — заместителя председателя комитета задержали. Самого Белова по этому делу отпустили под подписку.

Шарипов и Белов знакомы ещё со студенчества, хотя учились в разных вузах. Судя по соцсетям, когда-то Белов любил машины и дорогие номера, отпуск на морях. Проблемы у него, как видно из документов по уголовным делам, начались в 2020 году. Дело, которое слушают сейчас в Кировском районном суде, уходит корнями в осень 2019-го.

Зубная боль

Тогда петербургский хирург-стоматолог хотел помочь своей дочери открыть стоматологический кабинет: купил квартиру на Чкаловском проспекте и решил перевести её в нежилое помещение. Его знакомый (в материалах дела указан Андрей Ерохин, когда-то бывший депутатом в Дворцовом округе, занимающийся помощью в получении медлицензий) посоветовал обратиться к Белову, главе компании «Ренессанс Петербург», которого как-то видел в деле и решил, что тот неплохой специалист — Белов ему якобы рассказывал о своих связях в комитетах города.

За два года стоматолог заплатил Белову почти 2 млн рублей, но в течение этого времени получал лишь обещания. В один день Белов в качестве результата работы показал ему некий документ, который, как выяснилось позже, не относился к их предприятию, а под его номером было зарегистрировано совершенно иное постановление. Сам же Белов утверждал, что в КГИОП, где нужно было получить разрешение, из-за пандемии был завал с документами, поэтому он попросил некоего знакомого, которого уже и не может вспомнить, прислать ему пример постановления, чтобы «успокоить заказчика». Пакет документов он не направлял на согласование — чтобы не переделывать экспертизу, если откажут. Собирался для начала просто показать.

Но уже после этого, добавлял он, возникли обстоятельства непреодолимой силы — заболела жена, а сам он упал с крыши и сломал руку, а потом попал в СИЗО и был без связи. Это не единственный потерпевший врач-стоматолог с такой историей в рамках этого дела.

Беспилотник и арест

Под арестом Белов оказался по другому поводу. В октябре 2022-го он попытался продать через сервис объявлений квадрокоптер фирмы «Мавик» (такие как раз используют на СВО), деньги получил (73 тысячи рублей), а товар не отдал. Дело о мошенничестве дошло до суда, но в итоге его прекратили за примирением сторон летом 2023 года. Ждущие возврата своих денег по другим делам ухмыляются — ведь по иронии судьбы Белову теперь снова придется иметь дело с беспилотниками.

Первый раз видим

Еще одно дело о мошенничестве в отношении Белова рассмотрели в этом году во Фрунзенском районном суде. Согласно его материалам, к Белову обратился Папин Ванецян — он хотел приватизировать помещение на улице Рубинштейна, 23. Согласно данным ЕГРЮЛ, Ванецян — ресторатор, но также возглавляет общество блокадников и инвалидов «Радушие». Из приговора суда следует, что Белов убедил Ванецяна, мол, законным образом приватизировать арендуемое помещение не выйдет, и предложил воспользоваться связями в КИО, которые якобы за взятку помогут решить вопрос. Ванецян передал Белову 1,9 млн рублей. А дальше тот регулярно демонстрировал ему некие документы (как и в другом деле, под их номерами оказались совершенно не те постановления) и присылал фотографии якобы с совещания в КИО.

По делу допросили двух зампредов комитета по имущественным отношениям — они сказали, что первый раз видят Белова. Вину он признал, раскаялся и, как указано в приговоре, «активно содействовал следствию». В итоге суд назначил ему наказание: 4 года условно. Сам Белов «Фонтанку» поправил — он ещё не мошенник, приговор обжалуется и не вступил в силу.

В декабре 2023 года компанию Святослава Белова признали банкротом — имущество компании (то, что не арестовано в рамках уголовных дел) собираются продать на торгах.

На вопрос, как же так вышло, что Белов за четыре года оказался стольким должен и стал фигурантом не одного дела, он сначала задумался, затем с улыбкой добавил: «Как бы сказать, оказался не в том месте и не в то время».

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

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Комментарии
4
AndrewBarsik
1 час
А ещё, например, можно было бы разбить Шарипову окно в квартире, закинуть туда меченые деньги и тут же зайти с обыском. А потом сказать, что окно Шарипов разбил сам, чтобы выкинуть деньги, да не успел.
VKuser174198221
6 минут
Да уж, заявитель конечно достоин доверия….
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