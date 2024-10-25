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Город Между циклоном и антициклоном. Подробный прогноз погоды в Петербурге на выходные

Между циклоном и антициклоном. Подробный прогноз погоды в Петербурге на выходные

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1 комментарий

Предстоящие выходные Петербург проведёт на границе обширного антициклона с юга и периферии североатлантического циклона с севера. В такой ситуации облаков в небе будет довольно много и местами могут пройти небольшие дожди, но самое главное, что циклон перекроет доступ в регион холодному воздуха, и средняя температура воздуха в ближайшие два дня будет на 4–6 градусов выше климатической нормы. Об этом «Фонтанке» сообщил 25 октября ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Сегодня, в пятницу, в городе, как уже писала «Фонтанка», облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Днём +10…+12 градусов. Ветер юго-западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +7…+9 градусов, днём +9…+11 градусов. Ветер юго-западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

В воскресенье облачно, днем с прояснениями, местами небольшие дожди. Ночью +5…+7 градусов, днём +8…+10 градусов. Ветер южный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Новая неделя, по предварительному прогнозу, начнётся с приближения циклона с северо-запада. Облаков в небе станет больше, пройдут дожди, но пока по-прежнему тепло — днем +10…+12 градусов.


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Комментарии
1
p_vadim
1 час
Отличная нестандартная для осени питера погода!
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