Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+8°

пасмурно, без осадков

ощущается как +7

0 м/c,

штиль.

 766мм 97%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,74
EUR 104,51
А за что задержали чиновника
Кто давал взятку
Софийская овощебаза уехала
Промышленный Петербург
Ответ Быкова "Слову Пацана"?
Пивная экспансия
Вы на "Горном институте" выходите?
Как узнать, что машину эвакуируют?
Рейтинги "Фонтанки"
Город Тёплый атмосферный фронт определит погоду в Петербурге

Тёплый атмосферный фронт определит погоду в Петербурге

1 121
Написать комментарий

В Петербурге возможны дожди, но тепло сохраняется.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 октября в городе облачная с прояснениями погода, днем местами небольшой дождь, ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 5–7 градусов, в окрестностях местами до 2, днем составит 9–11 градусов.

Сегодня Ленинградскую область с запада на восток будет пересекать тёплый атмосферный фронт. Его облачная гряда временами будет закрывать небо над регионом плотной пеленой, местами проливаясь небольшими дождями. При этом температурные показатели изменятся незначительно и останутся выше климатической нормы. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

Уровень воды в Неве утром 25 октября составляет, по данным ФБУ Администрация «Волго-Балт» на 8:09, 45 см. Вчера он достигал 90 см.

В выходные ожидается примерно такая же погода, как сегодня.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Погода Погода в Петербурге Прогноз погоды
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
ГК «Лидер Групп» досрочно ввела в эксплуатацию первый этап ЖК «Дефанс»
24 октября, 18:00
Новости компаний
Setl Group протестировал работу геодезического купола и робота-демонтажника
24 октября, 17:35
Новости компаний
Холдинг «РСТИ» запустил акцию «Квартира в подарок»
24 октября, 16:20
ТОП 5
Новости компаний
ГК «Лидер Групп» досрочно ввела в эксплуатацию первый этап ЖК «Дефанс»
24 октября, 18:00
Setl Group протестировал работу геодезического купола и робота-демонтажника
24 октября, 17:35
Холдинг «РСТИ» запустил акцию «Квартира в подарок»
24 октября, 16:20
Сбер вдвое увеличил размер банковской гарантии для бизнеса без залога
24 октября, 16:00
СберСтрахование жизни с начала года урегулировала страховые случаи заёмщиков на 685,6 млн рублей
24 октября, 16:00
Новые квартиры у метро «Лесная»
24 октября, 15:30
Нормы или ощущения? Какой должна быть температура воздуха в квартире
23 октября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» обновляет программу лояльности ЯРКО
23 октября, 16:20
Кампус «Школы 21» впервые появится за полярным кругом
23 октября, 16:13
На месте автоцентра на правом берегу Невы ГК «Лидер Групп» строит новый ЖК «ИСКРА-Сити»
23 октября, 16:05
Жители Приморского района посадили яблони в парке у реки Каменка
23 октября, 15:00
ГК «ПСК» открыла виртуальные туры по Industrial Avenir
23 октября, 14:01