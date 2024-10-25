Тёплый атмосферный фронт определит погоду в Петербурге

В Петербурге возможны дожди, но тепло сохраняется.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 октября в городе облачная с прояснениями погода, днем местами небольшой дождь, ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 5–7 градусов, в окрестностях местами до 2, днем составит 9–11 градусов.

Сегодня Ленинградскую область с запада на восток будет пересекать тёплый атмосферный фронт. Его облачная гряда временами будет закрывать небо над регионом плотной пеленой, местами проливаясь небольшими дождями. При этом температурные показатели изменятся незначительно и останутся выше климатической нормы. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

Источник: «Фонтанка.ру»







Уровень воды в Неве утром 25 октября составляет, по данным ФБУ Администрация «Волго-Балт» на 8:09, 45 см. Вчера он достигал 90 см.

В выходные ожидается примерно такая же погода, как сегодня.