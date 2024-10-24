Вода в Неве снова прибывает

Сильный ветер продолжает нагонять воду из Финского залива в Неву. Уровень воды на посту у набережной Лейтенанта Шмидта, по данным ФБУ «Администрация „Волго-Балт“», утром 24 октября вырос с 75 до 90 см к 7:50.

В городе пока относительно тихо: скорость ветра, по данным «Яндекса», не выше 10 м/с.









Накануне ГУ МЧС выдало предупреждение о непогоде на сегодня — в прогнозе был ветер порывами до 15 м/с. Вчера в городе тоже было ветрено, вода в Неве поднималась. В Ленобласти наблюдались грозы.