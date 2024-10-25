Минпросвещения думает ввести «Разговоры о важном» в детских садах

Эксперты прорабатывают целесообразность введения «Разговоров о важном» в детских садах, об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе в Минпросвещения РФ. В результате будет сформирован курс с учетом особенностей детей дошкольного возраста, пишет 25 октября РИА.

«Целесообразность введения „Разговоров о важном“ в образовательную программу детских садов прорабатывается экспертами в области дошкольного образования в научных организациях, подведомственных Министерству просвещения Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею проводить «Разговоры о важном» для детей с пяти лет в дошкольных учреждениях, когда эту идею высказала воспитатель детсада № 84 Вологды Надежда Воронцова на встрече президента с лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования. Однако Путин попросил в этом вопросе консультироваться с детскими психологами и другими специалистами, действовать в рамках разумного.

В Минпросвещения подчеркнули, что будет проведен тщательный анализ потребностей детей и родителей, а также кадровых возможностей дошкольных организаций, к работе привлекут экспертов.