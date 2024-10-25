Путин оценил возможность заморозки конфликта на Украине по корейскому сценарию

Никаких уступок и разменов в отношении Украины не будет, заявил президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос о возможной заморозке конфликта по корейскому сценарию.

Глава РФ подчеркнул, что любой исход должен быть в пользу России и из тех реалий, которые складываются на поле боя. «Никаких уступок мы делать не собираемся», — подчеркнул Путин.

Ранее президент РФ рассказал о срыве переговоров Киевом. Встреча делегатов должна была пройти в Турции, однако украинский глава Владимир Зеленский отказался от переговоров на следующий день после того, как на них согласилась Россия.