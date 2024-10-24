Путин: Зеленский отказался от мирных переговоров в Турции на следующий день после согласия России

Президент Украины Владимир Зеленский «недавно» отказался от мирных переговоров в Турции, на следующий день после того, как Россия дала согласие. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани 24 октября.

Соответствующее предложение главам государств поступило от представителей турецкой стороны. Путин выразил благодарность за предоставление площадки для переговорного процесса, однако воспользоваться ею не пришлось.

«Вот недавно опять турецкая сторона <…> сказала, что есть новые предложения, которые просят рассмотреть по переговорам. Я согласился. Я сказал: „Хорошо, мы согласны“. На следующий день глава киевского режима вдруг заявил, что никаких переговоров вести с нами не собирается, но мы туркам сказали: „Ребята, спасибо вам, конечно, за ваше участие, но вы сначала разберитесь со своими клиентами — хотят они или не хотят“. Пусть скажут прямо об этом», — отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что причиной нежелания украинской стороны провести мирные переговоры может служить дальнейшая необходимость отмены военного положения, после которой последуют выборы президента. «Лучше бы, конечно, исходя из реалий и опираясь на то, что складывается на земле, сесть за стол переговоров. <…> начало мирных переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения, а сразу за этим нужно проводить выборы президента. Видимо, не готовы, пока мяч на их стороне», — заключил президент РФ.

Напомним, 23 октября Владимир Зеленский заявил, что условием для завершения горячей фазы конфликта на Украине и начала мирных переговоров может стать отказ от ударов по энергетической инфраструктуре.

В сентябре бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия не будет вести переговоры с Украиной до тех пор, пока ее войска не будут «выкинуты» с территории страны. По данным секретаря Совбеза РФ, противник теряет каждый день по 28 квадратных километров и, «самое главное», — до двух тысяч своих военных.