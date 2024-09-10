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    Шойгу заявил, что Москва не будет вести переговоры с Украиной, пока ВСУ находятся на территории России

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    49 комментариев

    Бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия не будет вести переговоры с Украиной до тех пор, пока ее войска не будут «выкинуты» с территории страны.

    Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу утром 10 сентября высказался в эфире на телеканале «Россия-24». Он заявил, что ВСУ при атаке на Курскую область намеревались захватить Курскую атомную станцию. Такое стремление Шойгу назвал «верхним уровнем терроризма».

    Также экс-министр пояснил, что Россия в нынешней ситуации не готова к переговорам. «До тех пор, пока мы не выкинем их с нашей территории, мы, естественно, никаких переговоров с ними вести не будем», — цитирует Шойгу РИА Новости.

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    Комментарии 49

    alexpv10 Сен 2024 в 10:17
    Этот 2,5 летний сюрреализм достал по самое не хочу. И ладно кушать было нечего, или одежды людям не хватало, или жить было негде. Так всего навалом в обеих странах, язык даже почти одинаковый и надо же в 21 веке убивают друг друга тысячами ради мифических целей и надуманных причин.Бред какой-то, если бы это не было трагедией.
    +0−0
    Панкихой10 Сен 2024 в 10:05
    Ещё не арестован?
    +1−0
    идиот10 Сен 2024 в 10:00
    а можно четко и ясно определить границы? чтобы не было этих "присоединенные" и т.п.
    +0−1
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