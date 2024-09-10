Шойгу заявил, что Москва не будет вести переговоры с Украиной, пока ВСУ находятся на территории России

Бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия не будет вести переговоры с Украиной до тех пор, пока ее войска не будут «выкинуты» с территории страны.

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу утром 10 сентября высказался в эфире на телеканале «Россия-24». Он заявил, что ВСУ при атаке на Курскую область намеревались захватить Курскую атомную станцию. Такое стремление Шойгу назвал «верхним уровнем терроризма».



Также экс-министр пояснил, что Россия в нынешней ситуации не готова к переговорам. «До тех пор, пока мы не выкинем их с нашей территории, мы, естественно, никаких переговоров с ними вести не будем», — цитирует Шойгу РИА Новости.