Дорожная ситуация у «О'Кея» на Космонавтов, где напали на посетителей

По данным «Яндекс.Пробок», плотнее всего сейчас на проспекте Космонавтов: со стороны Бассейной улицы дорога окрасилась в бордовый у перекрестка с улицей Типанова. На Типанова тоже затор перед перекрестком со стороны проспекта Юрия Гагарина.
В магазине «О'Кей» на углу Космонавтов и Типанова днем 25 октября мужчина напал на посетителей с ножом. По предварительной информации, пострадали шесть человек. Двоих увезли в больницу. Магазин закрыт.
UPD. К началу второго часа дня дорожная обстановка стала напряженнее. Плотный затор на Космонавтов вырос почти до полукилометра. «Хвост» его начинается в «кармане». А пробка на Типанова накопилась с обеих сторон.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.