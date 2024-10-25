Дорожная ситуация у «О'Кея» на Космонавтов, где напали на посетителей

Источник: «Яндекс.Карты»







По данным «Яндекс.Пробок», плотнее всего сейчас на проспекте Космонавтов: со стороны Бассейной улицы дорога окрасилась в бордовый у перекрестка с улицей Типанова. На Типанова тоже затор перед перекрестком со стороны проспекта Юрия Гагарина.

В магазине «О'Кей» на углу Космонавтов и Типанова днем 25 октября мужчина напал на посетителей с ножом. По предварительной информации, пострадали шесть человек. Двоих увезли в больницу. Магазин закрыт.

Источник: Константин Митягин / «Фонтанка.ру»

UPD. К началу второго часа дня дорожная обстановка стала напряженнее. Плотный затор на Космонавтов вырос почти до полукилометра. «Хвост» его начинается в «кармане». А пробка на Типанова накопилась с обеих сторон.

Источник: Яндекс.Карты





