«Аптечку несите!» На проспекте Космонавтов мужчина напал с ножом на посетителей супермаркета

Супермаркет в Московском районе Петербурга подвергся нападению агрессивного мужчины с ножом. Досталось посетителям.
Как рассказал «Фонтанке» читатель, всё произошло в «О’КЕЙ» на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Типанова 25 октября. Со слов его супруги, которая в это время была в магазине, дебош в супермаркете устроил мужчина — с виду далёкий от адекватности. Он бросал бутылки, а потом схватил с витрины нож и ранил покупателей.
Сейчас магазин закрыт.
По предварительным данным «Фонтанки», пострадали минимум четверо. Нападавший задержан.
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