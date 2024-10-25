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Происшествия «Аптечку несите!» На проспекте Космонавтов мужчина напал с ножом на посетителей супермаркета

«Аптечку несите!» На проспекте Космонавтов мужчина напал с ножом на посетителей супермаркета

17 781
18 комментариев

Супермаркет в Московском районе Петербурга подвергся нападению агрессивного мужчины с ножом. Досталось посетителям.

Как рассказал «Фонтанке» читатель, всё произошло в «О’КЕЙ» на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Типанова 25 октября. Со слов его супруги, которая в это время была в магазине, дебош в супермаркете устроил мужчина — с виду далёкий от адекватности. Он бросал бутылки, а потом схватил с витрины нож и ранил покупателей.

Сейчас магазин закрыт.

По предварительным данным «Фонтанки», пострадали минимум четверо. Нападавший задержан.

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Комментарии
18
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Элита или зоопарк?
Хиха Хахинен
1 час
опять новая илитка резвится?
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