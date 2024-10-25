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Происшествия Стало известно состояние пострадавших при нападении в «О’Кее» на проспекте Космонавтов

Стало известно состояние пострадавших при нападении в «О’Кее» на проспекте Космонавтов

4 671
3 комментария

Три человека находятся в тяжёлом состоянии после нападения, которое произошло в гипермаркете на проспекте Космонавтов 25 октября.

По предварительной информации «Фонтанки», по больницам развозят шестерых человек. Это охранник «О’Кея», четверо посетителей и сам нападавший. Их ждут в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе и 26-й горбольнице.

Состояние троих медики оценивают как тяжёлое.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, информация об агрессивном мужчине в гипермаркете на проспекте Космонавтов поступила в полицию около 11:40. Прибывшие на место полицейские обезвредили нападавшего — 44-летнего местного жителя.

Следственный комитет квалифицировал случившееся как покушение на убийство двух и более лиц. Ход и результаты расследования дела поставила на контроль прокуратура Московского района.

«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию с места событий.

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Комментарии
3
VKuser174198221
18 минут
Сигнал поступил в 11.40...Во сколько приехали полицейские или рогвардейские? Где была охрана? Почему не обезвредила? Опять на безопасности деньги буржуи экономят......"Крокус" ничему не учит?
Гость
22 минуты
Наркота или нет???
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