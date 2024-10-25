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Происшествия Шумная ночь. Стрельба со спецэффектами попала на видео у Комендантской площади

Шумная ночь. Стрельба со спецэффектами попала на видео у Комендантской площади

1 521
2 комментария

Не только громко, но и ярко нарушали ночной покой в Приморском районе Петербурга 25 октября. Зрелищную сцену уличная камера запечатлела у Комендантской площади.

Судя по кадрам, которые оказались в распоряжении «Фонтанки», отношения выясняли двое. Во втором часу ночи они с криками едва не сошлись у проезжей части. Сближение было остановлено выстрелом, который сопровождала вспышка. Дальше стреляли ещё трижды.

Грохот если и встревожил, то не напугал жителей Приморского района, уже наблюдавших более массовые разборки. По предварительным данным, в полицию о стрельбе не сообщали.

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Комментарии
3
280206998
7 минут
Зоопарк?
282408812
13 минут
быва-ает... когда неуловимый Джо встречается со Всадником Без Головы
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