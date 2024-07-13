Очевидцы сняли стрельбу очередью на севере Петербурга — все дело в «бомбилах»

Группа мужчин громко выясняла отношения в Приморском районе Петербурга. В редакцию «Фонтанки» поступило несколько сообщений о стрельбе у жилых домов 13 июля.
читатель «Фонтанки»
По словам очевидцев, очереди раздавались в 21.30 в районе первого корпуса 66-го дома на Комендантском проспекте. В окнах горожане наблюдали группу мужчин, некоторые из них были одеты в камуфляж и не стеснялись демонстрировать, предположительно, пневматическое оружие. Судя по кадрам, минимум трое были вооружены. Они целились в другую группу мужчин.
«Было выстрелов 30. Оружие — травматы. Была слышна стрельба очередями», — сообщили очевидцы.
Один из свидетелей стрельбы рассказал, что конфликт произошел на конечной остановке, откуда многие добираются легковым транспортом до метро. Видимо, стрельбой решали конфликт местные «бомбилы», которые везут пассажиров до станции без остановок вместо автобусов. Денежный вопрос стоит серьезно, собеседник «Фонтанки» рассказал, что дневная выручка у одного водителя может доходить до 20 тысяч рублей.