На фестивале «Серебряная лира» ждут турецкий квартет, сербского пианиста, музыкантов из Белоруссии и Армении

Международный фестиваль камерного исполнительства «Серебряная лира» (6+) пройдет в Петербурге с 25 октября по 1 ноября. В его программе — концерты музыкантов из нескольких стран и произведения разных стилей.









Начнут с джаза, причем в «бабочках» — так называется программа, с которой на сцене Большого зала Филармонии выступят Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова и вокалистка Дарья Антонова. В программе вечера 25 октября — джазовые сочинения и обработки популярных песен, в основном — отечественных композиторов.

Следующий фестивальный вечер пройдет под знаком романтизма — программу из сочинений Шумана и Мендельсона исполнит струнный квартет Borusan Quartet турецкого пианиста и композитора Фазиля Сая, чье собственное сочинение также дополнит программу. Этот концерт 26 октября, как и последующие в рамках фестиваля, пройдут на сцене Малого зала Филармонии.









27 октября слушателей ждет фортепианный вечер сербского пианиста Александара Маджара — он погрузит в мир ночных видений Равеля, сочинения Берга и Шумана.

На вечере 28 октября зазвучит камерная и хоровая музыка композитора и дирижера Сергея Екимова. В том числе запланированы мировые премьеры и первые исполнения сочинений в Петербурге, а также обработки популярных мелодий из кинофильмов XX века.

Далее, 29 октября, в программе вечер белорусских музыкантов — Сергей Белозерцев (скрипка), Михаил Радунский (виолончель) и Анна Шелудько (фортепиано) исполнят программу от Генделя, Венявского и Мошковского до Шостаковича и Аренского.









30 октября — вечер музыки для фортепиано, струнных и духовых с программой из Бетховена, Мартину, Басси и Брамса, которую исполнят хорошо знакомые петербургскому слушателю Инга Дзекцер, Владимир Шуляковский-мл., Никита Зубарев, Александр Чижов, Никита Лютиков и Игорь Карзов.