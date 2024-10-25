Ловите шанс погулять в выходные, дальше погода в Петербурге испортится

Погода в Петербурге сегодня и в выходные дни будет достаточно комфортной, и надо правильно ею воспользоваться, так как впереди намечаются серьёзные перемены в зимнюю сторону. Об этом рассказывает 25 октября главный синоптик города Александр Колесов.
В температурном режиме ничего не происходит уже несколько дней и в ближайшее время не будет.
«Достаточно теплая погода делает своё дело, продолжая повышать месячную температуру воздуха. На сегодняшний день аномалия температуры в Санкт-Петербурге достигла +1,6 гр. от нормы месяца и пока продолжит повышаться, так как серьёзных изменений в ближайшие дни в нашем регионе не предвидится», — пишет Колесов.
Атмосферное давление уже повысилось и будет оставаться таким в выходные. Понижение начнется только в воскресенье днем — с приближением холодного атмосферного фронта.
Несмотря на то, что погоду сейчас определяет антициклон, облака есть и будет их много, а вот осадков — по минимуму, разве что немного в субботу во второй половине дня.
«А в воскресенье атмосферный фронт, который приближается к нам с запада, дойти ещё не успеет, поэтому ждём его к Санкт-Петербургу только в ночь на понедельник», - прогнозирует синоптик.
Сегодня ветер ослабел, вечером он станет более свежим. Однако до приближения атмосферного фронта усилений не ожидается.
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