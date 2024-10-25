ЦБ поднял ключевую ставку до рекордных 21%

Совет директоров Банка России 25 октября принял решение поднять ключевую ставку сразу с 19% до 21% годовых. Информация об этом появилась на сайте регулятора.

В комментарии к решению ЦБ отмечает, что инфляционные ожидания продолжают увеличиваться, внутренний спрос растет значительно быстрее расширения предложения товаров и услуг. Банк России также оценил дополнительные расходы бюджета в 2024 году как проинфляционный фактор.

Регулятор отмечает, что для возвращения инфляции к цели в 4% и снижения инфляционных ожиданий нужно дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. В связи с этим он сохранил жесткий сигнал: «Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании».

Ранее эксперты предполагали, что ЦБ может поднять ставку либо до 20%, либо до 21%, но все же большинство из них склонялось к менее радикальному варианту. Как писала «Фонтанка», правительство решило увеличить расходы бюджета в 2024 году на дополнительные 1,5 трлн рублей, что потребовало бы от ЦБ дополнительной жесткости.