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Финансы Эксперты ожидают повышения ключевой ставки до 20% на заседании ЦБ

Эксперты ожидают повышения ключевой ставки до 20% на заседании ЦБ

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4 комментария

Банк России по итогам заседания совета директоров 25 октября с большой степенью вероятности повысит ключевую ставку с 19 до 20%. Об этом они сообщили «Фонтанке».

«Банк России сохраняет жесткую риторику, и мы ожидаем повышения ставки до 20%, — говорит аналитик „Цифра брокер“ Иван Ефанов. — Мы продолжаем наблюдать главное отличие текущей инфляции от предыдущих периодов: цены не растут быстрыми темпами, однако повышаются медленно, но верно. Главная угроза в том, что инфляция очень крепко закрепилась в наших экономических процессах, и ее рост не получается приостановить уже продолжительное время».

По словам аналитика, высокая ставка не дает того эффекта, какого можно было бы ожидать раньше: в сентябре экономический и потребительский спрос сохранялись на высоком уровне, а наблюдаемая населением инфляция выросла с 14,2 до 15%. Среди других проинфляционных факторов — дефицит кадров на рынке труда и трудности с расчетами в инвалюте, которые ведут к росту цен на импортные товары и услуги.

В то же время замедляется потребительское кредитование, в основном за счет ипотечного сегмента, где завершилась программа льготной ипотеки. «Одной ставкой тяжело бороться с текущей инфляцией, возможно, последуют и другие меры, в частности, повышение достаточности капитала у банков», — отмечает эксперт.

«25 октября Центральный банк России примет решение по ключевой ставке, и с высокой вероятностью ее увеличат до 20% годовых, — подтверждает Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research. — Подавляющее большинство экспертов считает, что именно такое решение будет принято, хотя некоторые аналитики не исключают более радикальных шагов со стороны Центробанка, предполагая повышение ставки на 2 или даже 3 процентных пункта».

О возможности повышения ставки до 20 или 21% ранее «Фонтанке» также говорила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Она склонялась к варианту с 20%, поскольку под воздействием уже принятых регулятором мер экономика начала замедляться, а инфляция складывается выше прогноза во многом из-за разовых факторов.

Банки, предвидя возможное повышение, уже подняли проценты по депозитам, предложив вклады по ставкам от 21% 23% годовых, обращает внимание Вавилов. По его оценке, дальнейший рост ключевой ставки может увеличить долговую нагрузку на бизнес и привести к замедлению экономического роста, что, с его точки зрения, особенно критично в текущих геополитических условиях. «Перед Центральным банком стоит непростая задача — выбрать сбалансированное решение, которое окажет минимальное негативное влияние на экономику страны», — заключает аналитик.

Как бы то ни было, повышение ключевой ставки окажет незначительное влияние на рынок многоквартирного строительства, отмечает руководитель портала ЕРЗ. РФ (Единый ресурс застройщиков) Кирилл Холопик. Рыночные ставки по ипотеке уже вышли «за пределы доступности для массового покупателя», а продажи в новостройках в третьем квартале упали до рекордно низких уровней 2015 года. Они держатся на плаву за счет программы семейной ипотеки и людей с накоплениями.

«При этом темпы роста себестоимости строительства существенно опережают уровень инфляции. Плохие продажи и рост себестоимости в совокупности съедают маржинальность девелоперского бизнеса», — говорит он. В связи с этим эксперт прогнозирует сокращение стартов новых строек и объемов строительства.

На этой неделе вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что пока инфляция в стране не пойдет на спад, государство не будет вводить новые меры поддержки ипотеки. Как это переживает строительный рынок Петербурга, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии
4
Sonata
9 минут
Раз в пару месяцев собрались, процентик сверху накатили. За это ещё и деньги платят?
McGillavry
24 минуты
Когда в стране разводится слишком много аналитиков-цифер-брокеров и прочих дармоедов, которые вообще ничего не делая получают огромные зарплаты, которые и не снились тем, кто ещё работает, то да, начнётся неуправляемая инфляция. Поэтому вместо повышения ставок можно ещё сыграть на снижения поголовья аналитиков-цифер-брокеров.
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