Держитесь крепче — ставка поднимается? Какое решение экономисты ждут от Центробанка

Источник: Глеб Щелкунов/Коммерсантъ







25 октября состоится очередное заседание Банка России по ставке. С сентября она составляет 19 %, но регулятор дал понять, что готов повышать еще, а его риторика в этом вопросе осталась такой же жесткой. Главная интрига, насколько размашистым будет шаг вверх. Уровень в 20 % мы уже видели в конце февраля 2022 года, все что выше — уже будет историческим рекордом.

«Фонтанка» поговорила с главным экономистом и руководителем центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталией Орловой о том, какое решение с большей степенью вероятности примет Банк России и как оно будет соизмеряться с продолжающей свой рост инфляцией и замедлением экономики.

— Наталия Владимировна, какое решение по ставке может принять в следующую пятницу Банк России? Понятно, что это будет повышение, о такой возможности регулятор сам предупреждал, но насколько?

— У меня смешанные ощущения. Я сильно колеблюсь между сценариями повышения до 20% и до 21%. С одной стороны, если смотреть на статистику по инфляции, инфляционные ожидания, которые вышли на прошлой неделе, у населения они выросли, у компаний — существенно выросли. В принципе это говорит, что Центральный банк должен более жестко действовать, чем мы предполагали изначально. То есть это скорее 21%.

Но дело в том, что у нас за последнее время также стали выходить, например, корпоративные новости. Там [наблюдается] снижение прибылей компаний в металлургическом секторе и видно, что идет некоторое ухудшение кредитного качества в розничном и корпоративном сегменте в банковском секторе. Поэтому, с другой стороны, видно, что высокая ставка уже имеет охлаждающий эффект на экономику. Это подразумевает, что, возможно, Центральному банку не следует торопиться и 20-процентной ставки будет достаточно.

Я, честно говоря, склоняюсь больше к сценарию 20-процентной ставки. Мне кажется, ставка уже близка к пику и важная задача ЦБ не формировать тенденцию на сильное замедление экономической активности, поэтому склоняюсь к тому, что они будут себя осторожно вести.

— Бюджет у правительства снова получился «мягким» (расходы опять растут, в том числе на оборону), будет ли ЦБ играть на опережение этим октябрьским решением или пока реагировать на рост расходов в следующем году рано?

— Как я понимаю, они повысили ставку до 19%, потому что уже тогда было предварительное понимание, что бюджет будет более «экспансивным». Поэтому я бы не считала, что для ЦБ бюджетный процесс — это абсолютно новый фактор который будет учтен в октябрьском решении. Частично, может быть наполовину, он был учтен в сентябрьском решении.

— Почему инфляция по сентябрю оказалась такой высокой и что будет в следующие месяцы? Ведь на конец года традиционно приходится активная фаза доисполнения бюджета, а правительство тут еще дополнительные 1,5 триллиона хочет влить в экономику.

— Что касается инфляции, моё личное объяснение, что это все-таки какие-то у нас погодные аномалии сказываются, потому что хуже ожиданий идет именно продовольственный сегмент. Просто мне кажется, что у нас как-то не очень активно обсуждались новости, связанные с урожаем. Сейчас они начинают появляться, что будет все хуже урожай в этом году, но в принципе это было достаточно предсказуемо, учитывая позднюю весну, заморозки и снег на майские праздники. Нельзя сказать, что это проблема монетарной политики. Это скорее определенный шок предложения.

Бюджет у нас пока исполняется достаточно жестко. Например, последние месяцы у нас вообще происходит профицит федерального бюджета. В декабре действительно придут большие расходы, но они дадут инфляцию в первом квартале 2025 года.

— 25 октября ЦБ обновит еще и свой среднесрочный прогноз. В какой диапазон сместится инфляция и что будет с траекторией ключевой ставки?

— По хорошему, наверное, они скажут, что мы больше идем в проинфляционный сценарий, в нем у них была ставка от 16 до 18% по 2025 году. Возможно, они немного повысят этот диапазон, могут сделать 17−19%. Но в моем понимании диапазон ставки точно не будет больше 20-ти.

По поводу инфляции тоже дискуссионный момент. Мне кажется, есть очень большая вероятность, что инфляция в конце года будет 8%. ЦБ было бы комфортно передвинуть прогноз в диапазон с 7,5 до 8% (сегодняшний прогноз — 6,5-7%. — Прим. ред.). Если инфляция уложится в этот диапазон, они скажут: «Окей, ситуация не требует дополнительного ужесточения». А если инфляция немножко 8% превысит, что, возможно, тогда для них это будет, сигнал, что нужно быть пожестче.

— Учитывая динамику инфляции и опубликованный бюджет на следующий год, насколько отодвинулся тот переломный момент, когда ставку, наконец, будут снижать?

— Мы поднимемся на второе полугодие 2025 года. Но вы знаете, если бы в 2024 году все складывалось без каких-то шоков — например, без шока, связанного с продовольствием, с климатическими, погодными условиями, и потом произошел рост цен на бензин, которого многие аналитики не ждали… Нельзя исключать, что в 2025 году тоже могут быть какие-то шоки инфляционного характера.

— То есть обольщаться и надеяться, что во втором полугодии произойдёт первый шаг к снижению, всё-таки не стоит?

— Шансов больше, чем в 2024-м, потому что уже ставка высокая и экономика тормозится. Просто в целом, я хочу сказать, что ситуация не очень линейная для того, чтобы с уверенностью такой прогноз давать.

— Эксперты говорят также о том, что есть тонкий момент между борьбой с инфляцией с помощью высокой ставки и передавливанием экономики, настолько, что она уйдет в рецессию. Как вам кажется, насколько мы к этому близки?

— Мой тезис в том, что ЦБ не только просто смотрит на инфляцию, но и, конечно, за динамикой экономической активности тоже приглядывает. Еще раз возвращаясь к вашему первому вопросу, какой будет ставка 25 октября, я именно поэтому думаю, что больше вероятность 20-процентной ставки, именно по этой причине.

— То есть регулятор ищет баланс между экономическим ростом и борьбой с инфляцией?