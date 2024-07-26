ЦБ существенно повысил прогноз по инфляции и средней ключевой ставке

Банк России повысил прогноз по инфляции на конец 2024 года с 4,3–4,8% до 6,5–7,0%. Это следует из среднесрочного прогноза регулятора, опубликованного по итогам заседания по ключевой ставке 26 июля.



Прогноз по инфляции на 2025 год изменился с 4% до 4,0–4,5%, на 2026 год — остался прежним (4%).

Также ЦБ повысил прогнозный диапазон по средней ключевой ставке в 2024 году с 15,0–16,01% до 16,9–17,4% годовых, в 2025 — с 10–12% до 14–16%, в 2026 — с 6–7 до 10–11%.

Улучшился прогноз по росту ВВП в 2024 году, с 2,5–3,5% до 3,5–4,0%. При этом ожидания на 2025 год немного ухудшились (диапазон сдвинулся с 1–2% до 0,5–1,5% роста). Кроме того, по итогам текущего года ЦБ ожидает падение импорта на 1–3%, хотя в конце апреля ожидал рост на том же уровне. Экспорт может упасть в пределах 2%.