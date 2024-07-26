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    ЦБ поднял ключевую ставку до 18 %

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    Совет директоров Банка России на заседании 26 июля решил впервые за последние семь месяцев поднять ключевую ставку — с 16 до 18 %. Об этом сообщается на сайте регулятора.

    В комментарии к решению ЦБ отмечает, что инфляция ускорилась и складывается существенно выше его апрельского прогноза.

    «Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее», — говорится в сообщении.

    На ближайших заседаниях ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ставки. Следующее заседание запланировано на 13 сентября.

    Повышение ключевой ставки до 18 % прогнозировало большинство аналитиков, хотя на фоне выхода последних данных о недельной инфляции, свидетельствующих о некотором замедлении, часть экспертов предполагала, что ставка составит 17 % или сохранится на уровне 16 %. Некоторые банки в преддверии заседания начали повышать ставки по вкладам.

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